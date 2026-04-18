На «Ролан Гаррос» уберут камеры из зон для игроков
На «Ролан Гаррос» не будет камер в зонах для игроков. Об этом сообщила директор турнира Амели Моресмо.
Решение принято из-за жалоб теннисистов после скандального инцидента с Коко Гауфф на Australian Open. В Мельбурне американка разбила ракетку после поражения в четвертьфинале, думая, что ее никто не видит.
«Мы не животные в зоопарке, за которыми наблюдают, даже когда они какают». Игроков достали камеры на Australian Open
Источник: Спортс''
Если что то украдут???
