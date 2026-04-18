Фриц снялся с «Мастерса» в Мадриде
Восьмая ракетка мира Тэйлор Фриц снялся с «Мастерса» в Мадриде из-за травмы колена.
Также турнир пропустят Джованни Мпетши Перрикар, Джейкоб Фернли, Хольгер Руне, Себастьян Корда, Камиль Майхржак и Артур Казо.
Вместо них в основную сетку попали Александр Блокс, Роберто Баутиста-Агут, Александр Мюллер, Тиаго Тиранте, Франсиско Комесанья, Александр Шевченко и Адам Уолтон.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
так Мадридя в атп 500 превратится, уже Синнер думает отдохнуть или нет
Ну что, судя по Монте-Карло, тут Вашеро может второй Мастерс забрать )))
Точно мимо, слишком быстрые условия для него
