Восьмая ракетка мира Тэйлор Фриц снялся с «Мастерса» в Мадриде из-за травмы колена.

Также турнир пропустят Джованни Мпетши Перрикар , Джейкоб Фернли , Хольгер Руне , Себастьян Корда , Камиль Майхржак и Артур Казо .

Вместо них в основную сетку попали Александр Блокс , Роберто Баутиста-Агут , Александр Мюллер , Тиаго Тиранте , Франсиско Комесанья , Александр Шевченко и Адам Уолтон .