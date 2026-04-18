Серхи Бругера: «ATP допустила ошибку с двухнедельными «Мастерсами». Они слишком затянутые»

Бругера раскритиковал формат двухнедельных «Мастерсов».

Двукратный чемпион «Ролан Гаррос » Серхи Бругера раскритиковал календарь тура в интервью Punto de Break.

– Поговорим об Алькарасе и его травме. Снова возникает тема календаря.

– ATP допустила ошибку с двухнедельными «Мастерсами». Они слишком затянутые, ментально из-за этого тяжело. Если ты выигрываешь, то проводишь там целый месяц ради двух турниров. А если дважды вылетаешь в первом круге – можешь сыграть всего два матча за месяц, и это тоже плохая подготовка.

– Ни один игрок не поддерживает новый формат.

– Ну вот, если все говорят, что предпочитают недельные турниры, значит, у игроков нет решающего слова (смеется). Видимо, окончательное решение остается за ATP и организаторами. Но если игроки говорят одно, а происходит другое…

