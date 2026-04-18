  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Серхи Бругера: «ATP допустила ошибку с двухнедельными «Мастерсами». Они слишком затянутые»
3

Серхи Бругера: «ATP допустила ошибку с двухнедельными «Мастерсами». Они слишком затянутые»

Бругера раскритиковал формат двухнедельных «Мастерсов».

Двукратный чемпион «Ролан Гаррос» Серхи Бругера раскритиковал календарь тура в интервью Punto de Break.

– Поговорим об Алькарасе и его травме. Снова возникает тема календаря.

– ATP допустила ошибку с двухнедельными «Мастерсами». Они слишком затянутые, ментально из-за этого тяжело. Если ты выигрываешь, то проводишь там целый месяц ради двух турниров. А если дважды вылетаешь в первом круге – можешь сыграть всего два матча за месяц, и это тоже плохая подготовка.

– Ни один игрок не поддерживает новый формат.

– Ну вот, если все говорят, что предпочитают недельные турниры, значит, у игроков нет решающего слова (смеется). Видимо, окончательное решение остается за ATP и организаторами. Но если игроки говорят одно, а происходит другое…

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Punto de Break
logoATP
logoКарлос Алькарас
logoСерхи Бругера
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Для низкорейтинговых игроков более выгодно, для топов хуже.
Бругера забыл, наверное, какого четвертьфинал и полуфинал с разницей в часы играть, потому что в Мадриде дождь поливал полнедели.
12 дней против 7 дней продажи билетов. Турнирам возвращаться на недельный формат не выгодно.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
