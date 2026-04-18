Барселона (ATP). Рублев вышел в финал, Фис обыграл Ходара
В Барселоне завершились полуфиналы турнира ATP 500.
Андрей Рублев обыграл Хамада Медьедовича в полуфинале в Барселоне.
Сетка турнира здесь.
Barcelona Open BancSabadell
Барселона, Испания
13 – 19 апреля 2026
ATP 500
Призовой фонд – 2 950 310 евро
Открытые корты, грунт
1/2 финала
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
37 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Молодец Рублёв победил сразу Медведева и Джоковича.
C 5 раза индеец зоркий глаз увидел, что если хоть как перекинуть мяч на другую сторону, соперник ошибется
Молодец Андрей на характере забрал матч. Что стоит отметить Рублёв стал спокойнее пропали психи. А насчет Медведовича вообще непонятно как он ат далеко прошёл он ели ноги передвигает.
психовать было меньше, так как он играл против Меджеда, который тоже разваливается ..и Андрей об этом знал
Андрей молодчина ! Одержал волевую победу и вышел в финал турнира.
Первым делом надо избавиться от Винисиуса и Мбаппе
Как это поможет Рублеву? 😆
Если Андрей сможет вытеснить этих двоих из состава, календарный шлем для него вообще перестанет быть проблемой 😉
Ну теперь Ходар может возвращаться к своему лорду Брану )
Редко Рубль такую цепкость и концентрацию проявляет, но брейк в 3м сете он зубами вытащил
Поднаелся Ходар, спад в игре серьезный. Фис наоборот на коне. Интересно, сможет ли француз на опыте дожать.
Медведович противный, ходит, плюется, в соперника бьёт.
Рубль хорош на этой недели.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем