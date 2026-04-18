  Серхи Бругера: «Кроме Синнера и Алькараса, только Зверев может выиграть Шлем». Остальным не хватает амбиций»
Серхи Бругера: «Кроме Синнера и Алькараса, только Зверев может выиграть Шлем». Остальным не хватает амбиций»

Двукратный чемпион «Ролан Гаррос» Серхи Бругера высказался о доминировании в туре Янника Синнера и Карлоса Алькараса.

– Ощущение, что после Янника Синнера и Карлоса Алькараса – пустота.

– Когда соперничали Надаль, Федерер и Джокович, это уже было чем-то исключительным. Я думал, что после них будет более конкурентный тур, появится много игроков, способных выигрывать турниры «Большого шлема». Но сейчас уже два года все забирают они – они намного опережают остальных. Не хватает двух-трех игроков второго эшелона, которые могли бы с ними конкурировать. Таких, как Стэн Вавринка, Энди Маррей, Хуан Мартин дель Потро – они могли выигрывать «Шлемы», а сейчас игроков такого уровня нет.

– В топ-10 много игроков, которые довольны своим положением.

– Это правда. Есть те, кому не хватает амбиций, кто уже доволен тем, что находится в топ-10 или топ-15. Когда у них хорошая неделя, они доходят до финалов или выигрывают ATP 500 – и этого им достаточно. Я не могу залезть к ним в голову, но создается ощущение, что многие не готовы стремиться к более высокому уровню, чтобы конкурировать с Синнером и Алькарасом.

– Кто может выиграть «Шлем», кроме этих двоих?

– Не знаю, но я всегда считал, что Зверев. Он единственный, кто постоянно много работает и стремится выиграть «Шлем». Он уже несколько раз был близок – играл в трех финалах. На «Ролан Гаррос» он вел с брейком в пятом сете против Карлоса, но ему всегда немного не хватало. Для меня он единственный, кто действительно хочет конкурировать с ними на равных.

– От него ждут первого «Шлема», но время идет.

– Конечно, это давит, особенно когда об этом говорят каждый день. Когда я начал с ним работать, он переживал сложный период, был не в лучшей форме, но мы сразу нашли общий язык. Начали в Майами – он дошел до четвертьфинала, потом заболел ковидом. После этого у нас был отличный грунтовый сезон, пока он не подвернул голеностоп в полуфинале в Париже против Надаля. Тогда он был на пике формы – все могло случиться. Если бы он выиграл тот матч… кто знает. Но потом понадобилось шесть месяцев на восстановление.

– Вы думаете, он все-таки выиграет «Шлем»?

– Думаю, да. Рано или поздно это должно произойти. Он всегда рядом – полуфиналы, финалы. Вся суть в том, чтобы все сошлось в нужный момент и он показал свой лучший теннис. И, возможно, чтобы соперник тоже был не в лучшей форме – тогда можно воспользоваться этим шансом.

– Наверное, тяжело постоянно упираться в одну и ту же стену?

– Ни один игрок не может остановить твое развитие. Он может максимум помешать дойти до полуфинала или финала. Если ты продолжаешь работать, ты все равно прогрессируешь. Например, Пит Сампрас часто обыгрывал меня на быстрых покрытиях – мне было сложно против него играть. Я знал, что он будет побеждать чаще, но иногда выигрывал и я, – сказал Бругера в интервью Punto de Break.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Punto de Break
Ничего не сказал про сербского проспекта, игравшего в последнем финале бш
Не говори - видно, что перспективный малый. Даже есть задатки стать рекордсменом по титулам на Больших Шлемах)
Скорее поверю, что Джокович тряхнёт стариной или Медведев при доле везения (большой такой доле!)
Зверев никогда не выиграет тбш..у него не хватает сил и желания.. он всегда будет рядом, но не возьмёт ни одного шлема! Скоро вырастет новый Рафаэль и вообще будет не до старого Зверева!
Выиграет
Какой интересно? ;)))
Зверев выиграет шлем если только на нём не будет Синкараса, и то не факт! Единственный свой шанс на шлем без биг 3 он уже упустил, второй такой подарок вряд ли будет!
Звереву вполне по силам Карлос, когда он не на самом пике, а вот Янника закрыть уже не судьба, нужна травма или подарок от Новака/Дани
Зверев не вел с брейком в 5 сете в финале РГ. Это Алькарас вел (ну и довел до победы). Он наверно перепутал с полуфиналом АО
Против Тима вёл) Дед Бругейра путает матчасть...
Амбиции надо подтверждать уровнем игры, а тут на кого надеяться? Медведев подарил надежду, но сейчас пока грунтовый сезон не закончится, про него можно не вспоминать, и я уверен, он даже и не переживает об этом, потому что понимает, что на грунте условный полуфинал РГ, которого он раз достиг, это его идеальный потолок. Зверев вроде и близко к Синкарасам, но его близость только подчеркивает их доминацию — потому что если ближайший преследователь ни разу за сезон не может никого из них обыграть, то какой он реальный конкурент?
