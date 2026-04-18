Мирра Андреева: «В последнее время я поймала ощущение, насколько мне нравится играть»

Мирра Андреева прокомментировала победу над Игой Швентек в четвертьфинале в Штутгарте – 3:6, 6:4, 6:3.

– Думаю, это был действительно хороший матч с самого начала. Я очень довольна сегодняшней победой. Конечно, я могла бы назвать много моментов, которые стоило сделать лучше, но сейчас я просто приму эту победу. Матч получился отличным, и для меня было важно выиграть сегодня.

– В третьем сете вы уступали 0:2, а затем взяли пять геймов подряд. Был ли какой-то переломный момент?

– Я просто сказала себе, что почти в каждом матче здесь сама вела 2:0, а потом упускала преимущество. Поэтому подумала: да, она ведет 2:0, но это ничего не значит, потому что я уже была в такой ситуации.

В первом гейме на своей подаче у меня был геймбол, но я ошиблась. Потом она сыграла хорошо. Я просто продолжала бороться, верила, что могу взять хотя бы один гейм в третьем сете. Потом выиграла еще один – и продолжила делать то же самое.

– Вы снова отыгрались после проигранного первого сета. Как вам это удается в таком возрасте?

– Не знаю. Я просто продолжаю играть и стараюсь делать максимум.

В последнее время я поймала ощущение, насколько мне нравится играть. Мне нравится чувствовать мяч на ракетке, нравится этот адреналин, немного нервничать, даже уставать – раньше бы я такого не сказала (улыбается).

Я просто хочу играть и смотреть, что произойдет на корте. Конечно, иногда, когда что-то не получается, я могу злиться или выплескивать эмоции. Но я поняла: чем спокойнее остаюсь, тем лучше играю. Я не могу контролировать результат, могу контролировать только свою игру – на этом и стараюсь сосредоточиться.

– Между вторым и третьим сетами вы подошли к тренеру. Это было ваше решение или ее?

– Мы переглядывались во время перерыва, а потом я сама подошла. Кончита смотрела на меня, и я спросила: «Есть что сказать или мне идти подавать?»

После этого она начала давать советы. В общем, это было обоюдное решение поговорить.

– У вас есть необычный укороченный с форхенда после скольжения. Вы специально его тренировали?

– Нет, я никогда специально не тренировала такие удары. Просто иногда в голове появляется мысль: «Сейчас было бы хорошо так сыграть» – и я пробую.

Иногда не получается, но сегодня я выбрала хороший момент и осталась довольна. Даже мурашки были от того, как это вышло. Такие удары сложно тренировать, потому что на тренировках не всегда возникают такие ситуации, как в матчах, – сказала Андреева на пресс-конференции.

