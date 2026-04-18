Рыбакина перед матчем с Андреевой: «Сейчас она очень опасна»

Елена Рыбакина прокомментировала победу над Лейлой Фернандес в четвертьфинале в Штутгарте – 6:7(5), 6:4, 7:6(6). В решающем сете она отыграла два матчбола.

– Елена, у вас уже были тяжелые матчи с Лейлой в прошлом. Что сегодня сделало игру такой сложной и как вам удалось ее переломить?

– Думаю, главный фактор – это всего лишь мой второй матч на грунте, и я не очень хорошо начала. Лейла – боец, она всегда старается играть быстро, лишать тебя времени [на подготовку ударов]. Мы хорошо знаем друг друга.

Начало матча у меня не задалось, подача не работала. Поэтому было тяжело постоянно догонять. Но я рада, что во втором сете смогла выиграть несколько ключевых розыгрышей, зацепиться и в итоге взять сет.

У меня было много возможностей быстрее закрывать геймы, но все равно приходилось тяжело. В конце концов все сложилось в мою пользу, и я этому очень рада.

– В субботу у вас матч в 16:00. Как будет выглядеть восстановление после такого долгого матча?

– Самое главное – постараться выспаться. Пройду восстановительные процедуры и просто выйду бороться.

Матч получился тяжелым, но в то же время это полезно – было много розыгрышей, много времени на корте. Это пойдет на пользу в плане подготовки к следующим турнирам. Так что буду снова бороться и постараюсь сделать все возможное для победы.

– Сегодня вы отыграли матчболы. Что вы чувствовали в такие моменты, когда все на кону?

– Весь третий сет был очень напряженным. Я старалась играть розыгрыш за розыгрышем, потому что у меня тоже были шансы повести на тай-брейке.

Когда подавала, просто старалась вложить всю энергию в этот один удар.

– Ваша следующая соперница – Мирра Андреева. Что она делает хорошо и на чем вам нужно сосредоточиться?

– У нее хорошая подача и очень сильный бэкхенд. Она хорошо двигается, грамотно ведет игру. Сейчас она очень опасна, потому что провела много матчей на грунте и приобрела уверенность.

Я постараюсь сосредоточиться на себе, на своей подаче, потому что сегодня она работала не лучшим образом, особенно в первом сете. Подача – №1 в списке приоритетов. Ну и, конечно, нужно двигаться и постараться быть максимально свежей, – сказала Рыбакина во флеш-интервью после матча.

Мирра щелкнула королеву грунта Швентек – таких побед у нее не было почти год

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Всё чётко Лена сказала.
Можно было и так сказать: "Сейчас я не очень опасна"
В контексте нытья Свитолиной русско-украинский финал будет огонь, поэтому за Мирру
Ответ Александр Кошечкин
В контексте нытья Свитолиной русско-украинский финал будет огонь, поэтому за Мирру
В любом контексте за Мирру
Ответ Александр Кошечкин
В контексте нытья Свитолиной русско-украинский финал будет огонь, поэтому за Мирру
Бтв. Такого финала и не будет. Мухова тачку заберет. Ей еще один порш (они ее и так спонсируют) лишним не будет
