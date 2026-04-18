6

Андреева ведет у Рыбакиной 2:1 в личке перед полуфиналом в Штутгарте

Мирра Андреева сыграет с Еленой Рыбакиной в полуфинале турнира WTA 500 в Штутгарте.

Они встретятся четвертый раз. Россиянка ведет в личных встречах 2:1.

Все встречи:

  • 2025, Индиан-Уэллс, хард, 1/8 финала – Андреева, 6:1, 6:2;

  • 2025, Дубай, хард, 1/2 финала – Андреева, 6:4, 4:6, 6:3;

  • 2023, Пекин, хард, 1/8 финала – Рыбакина, 2:6, 6:4, 6:1.

Мирра щелкнула королеву грунта Швентек – таких побед у нее не было почти год

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
logoWTA
logoМирра Андреева
logoЕлена Рыбакина
logoPorsche Tennis Grand Prix
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
у Швентек ведёт 3-1, тут 2-1... ну прям круто для 18 лет
Но из курятника несётся громкое хоровое кудахтанье, что Андреева не может противостоять никому из топов
Ответ Leo Bonart
Но из курятника несётся громкое хоровое кудахтанье, что Андреева не может противостоять никому из топов
Ты что...ей же всегда везло,а если она кого то из топов обыгрывает,то они или болели или не в форме были)))
Мирра молодца...она точно входит в топ10 18-19 летних спортсменок за последние 18-19 лет,а за последние 10 лет в ее возрасте таких успехов сколькие добивались?
Ответ azfotki
Ты что...ей же всегда везло,а если она кого то из топов обыгрывает,то они или болели или не в форме были))) Мирра молодца...она точно входит в топ10 18-19 летних спортсменок за последние 18-19 лет,а за последние 10 лет в ее возрасте таких успехов сколькие добивались?
За последние 10 лет вроде только Гауфф в возрасте Андреевой или младше была в Топ-10,а до этого Николь Вайдишова в 2006-м году.
ну вот, позырим, что новая "Шарапова" покажет)))
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
