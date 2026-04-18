Андреева ведет у Рыбакиной 2:1 в личке перед полуфиналом в Штутгарте
Мирра Андреева сыграет с Еленой Рыбакиной в полуфинале турнира WTA 500 в Штутгарте.
Они встретятся четвертый раз. Россиянка ведет в личных встречах 2:1.
Все встречи:
2025, Индиан-Уэллс, хард, 1/8 финала – Андреева, 6:1, 6:2;
2025, Дубай, хард, 1/2 финала – Андреева, 6:4, 4:6, 6:3;
2023, Пекин, хард, 1/8 финала – Рыбакина, 2:6, 6:4, 6:1.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Мирра молодца...она точно входит в топ10 18-19 летних спортсменок за последние 18-19 лет,а за последние 10 лет в ее возрасте таких успехов сколькие добивались?