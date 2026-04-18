Андреева ведет у Рыбакиной 2:1 в личке перед полуфиналом в Штутгарте

Мирра Андреева сыграет с Еленой Рыбакиной в полуфинале турнира WTA 500 в Штутгарте.

Они встретятся четвертый раз. Россиянка ведет в личных встречах 2:1.

Все встречи:

2025, Индиан-Уэллс, хард, 1/8 финала – Андреева, 6:1, 6:2;

2025, Дубай, хард, 1/2 финала – Андреева, 6:4, 4:6, 6:3;

2023, Пекин, хард, 1/8 финала – Рыбакина, 2:6, 6:4, 6:1.

