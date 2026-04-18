Рыбакина отыграла два матчбола у Фернандес и вышла в 42-й полуфинал WTA

Елена Рыбакина обыграла Лейлу Фернандес в четвертьфинале в Штутгарте – 6:7(5), 6:4, 7:6(6).

Во втором сете казахстанка уступала 2:4, а в решающем отыграла два матчбола: первый – на приеме при счете 4:5, второй – на тай-брейке при 5:6.

Для Рыбакиной это шестая победа подряд в Штутгарте – она чемпионка 2024 года.

За выход в финал вторая ракетка мира сыграет с Миррой Андреевой . Для Рыбакиной это будет 42-й полуфинал на уровне WTA.