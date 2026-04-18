Рыбакина отыграла два матчбола у Фернандес и вышла в 42-й полуфинал WTA

Елена Рыбакина обыграла Лейлу Фернандес в четвертьфинале в Штутгарте – 6:7(5), 6:4, 7:6(6).

Во втором сете казахстанка уступала 2:4, а в решающем отыграла два матчбола: первый – на приеме при счете 4:5, второй – на тай-брейке при 5:6.

Для Рыбакиной это шестая победа подряд в Штутгарте – она чемпионка 2024 года. 

За выход в финал вторая ракетка мира сыграет с Миррой Андреевой. Для Рыбакиной это будет 42-й полуфинал на уровне WTA.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Рыбакина играла очень плохо: мяч на ракетке не сидел совсем, приём отвратительный, на решающем тай-брейке две двойных сделала. Но при такой игре с двух матчболов тяжелейший матч вытащила, и это она большой молодец.
По-моему, это сложнейший вытащенный матч Рыбакиной. Возможно и в карьере. Учитывая, просто жуткий прием подачи, кучу двойных, огромное количество невынужденных... И все равно она выиграла! Вытащила, выгрызла. А Лейла, конечно, должна была закрывать всё раньше - возможностей было много. Но тоже играла не лучшим образом. Да и волновалась, конечно. По итогу, Рыбакина подтвердила, что она супертоп, потому что вытащила много раз проигранный матч, а Фернандес, что нет))), потому что не закрыла матч, имея много возможностей.
Ответ Aram Berudzhanyan
Рыбакиной было бы труднее закрыть матч в ситуации Лейлы, имевшей за плечами, на плечах, в ногах и прочих частях тела трехчасовой марафон против Сонмез, сыгранный поздним вечером накануне.
Ответ Tango Bourges - Basket Landes
Сегодня Рыбакина будет на месте Фернандес. После трёх часового марафона играть с выматывающей Андреевой.
Рыбакина какой-то Фернандез в принципе не должна проигрывать на такой стадии, потому что 1/4 финала говорит, что она проводит неплохой турнир. Так что это был явно какой-то плохой день у нее, и она смогла с этим справиться, что показатель прежде всего класса игры.
Ответ Виталий Колесников
1/4 это 1 выигранный матч . Диска с Фернандес 2:2, была.
А ещё был скрытый матчбол, когда подавала Лена в третьем сете при счёте 4:4. Как же Рыбакина затащила казалось бы уже несколько раз проигранный матч!
42-23-12 (1/2-финалы-титулы)
Процентовка сильно хуже чем у кепки и Сабы.
Молодец, Лена. Подтвердила претензии на номер 1
