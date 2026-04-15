Швентек о тренировках с Надалем: «Вы знаете его интенсивность. Когда он на корте, хочется соответствовать этому уровню»

Швентек: я очень вдохновилась тренировками с Надалем.

Ига Швентек прокомментировала победу над Лаурой Зигемунд во втором круге в Штутгарте – 6:2, 6:3.

– У вас новый тренер, вы тренировались со своим кумиром Рафаэлем Надалем. Как прошли последние недели?

– Несмотря на то что я уже опытный игрок, для меня это все равно что-то новое. Я не так часто меняла тренеров в карьере. Но это всегда интересно, потому что ты знакомишься с человеком, у которого другая точка зрения и который должен быть рядом каждый день. Нужно быть открытой и стараться впитать этот новый подход.

С Франсиско у нас схожее видение того, как я должна играть. Другое дело – реализовать это на корте (смеется). Это займет немного времени. Идеи есть, настрой и работа – тоже.

Что касается Рафы – для меня это настоящая привилегия. Я очень вдохновилась. Я всегда очень мотивирована перед грунтовым сезоном, но его присутствие на корте дало какой-то сумасшедший дополнительный заряд. Думаю, я никогда не проводила столько времени на корте, как на Мальорке. Это была неделя настоящей тяжелой работы.

– Рафа – строгий тренер или более расслабленный?

– Думаю, ситуация была немного необычной, потому что Франсиско, по сути, был его тренером (смеется). Мне кажется, он позволял ему меня тренировать. Но время от времени давал свои советы. Я бы сказала, довольно спокойный.

– Он хоть раз на вас накричал?

– Нет, но он мотивировал в позитивном ключе. Я бы сказала, он спокойный, но при этом строгий. В конце концов, это Рафа. Неважно, что он скажет – ты все равно сделаешь это на 100%. Вы знаете его интенсивность. Когда он на корте, хочется соответствовать этому уровню. Уже одно его присутствие делает свое дело (смеется), – сказала Швентек в интервью на корте.