Швентек провела и выиграла первый матч после смены тренера
Ига Швентек обыграла Лауру Зигемунд во втором круге в Штутгарте – 6:2, 6:3.
Полька провела и выиграла первый матч под руководством нового тренера. После турнира в Майами она рассталась с Вимом Фиссеттом и назначила Франсиско Ройга.
Полька пятый год подряд вышла в четвертьфинал в Штутгарте. Дальше она сыграет с Миррой Андреевой или Алисией Паркс.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Ужасная игра от Швентек, куча двойных + нет первой подачи. при этом счет 6-2 6-3 говорит о том что Зигемунд на корте сегодня не было
