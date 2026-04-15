Швентек провела и выиграла первый матч после смены тренера

Ига Швентек обыграла Лауру Зигемунд во втором круге в Штутгарте – 6:2, 6:3.

Полька провела и выиграла первый матч под руководством нового тренера. После турнира в Майами она рассталась с Вимом Фиссеттом и назначила Франсиско Ройга.

Полька пятый год подряд вышла в четвертьфинал в Штутгарте. Дальше она сыграет с Миррой Андреевой или Алисией Паркс .