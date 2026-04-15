  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  Андреева о камбэке в матче с Остапенко: «Турнир в Линце показал, что я могу отыграться с любого счета»
8

Андреева о камбэке в матче с Остапенко: «Турнир в Линце показал, что я могу отыграться с любого счета»

Мирра Андреева прокомментировала победу над Аленой Остапенко в первом круге в Штутгарте – 5:7, 6:2, 6:4. В решающем сете она уступала 1:4.

– Это было безумие. Честно говоря, я не думала, что смогу сделать камбэк, но турнир в Линце показал, что я могу отыграться с любого счета. Я просто продолжала верить в себя и старалась использовать любой шанс. Постепенно, очко за очком, я почувствовала, что возвращаюсь в матч. Она очень сложная соперница, особенно в первом круге.

– Тебе всего 18. У тебя есть водительские права?

– Если мне удастся дойти до конца турнира и выиграть его, я заберу эту машину и выеду на корт. Мне все равно, что у меня нет водительских прав (улыбается), – сказала Андреева в интервью на корте.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @PorscheTennis
logoМирра Андреева
logoАлена Остапенко
logoPorsche Tennis Grand Prix
logoWTA
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну, мирра, дала жару!
dream on, girl (Сабаленко тоже всё мечтает)
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
