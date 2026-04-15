Мирра Андреева ушла с 1:4 в решающем сете матча с Остапенко
Мирра Андреева выиграла пятый матч подряд.
Девятая ракетка мира Мирра Андреева обыграла прошлогоднюю чемпионку Алену Остапенко в первом круге турнира в Штутгарте – 5:7, 6:2, 6:4.
Андреева ушла с 1:4 в решающем сете и выиграла пятый матч подряд. В этом сезоне у нее 19 побед в 25 матчах.
За место в четвертьфинале чемпионка Линца сыграет с Алисией Паркс.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Молодец!
Так что, выходит, тактика Мирры играть в режиме энергосбережения была правильной.