Мирра Андреева ушла с 1:4 в решающем сете матча с Остапенко

Девятая ракетка мира Мирра Андреева обыграла прошлогоднюю чемпионку Алену Остапенко в первом круге турнира в Штутгарте – 5:7, 6:2, 6:4.

Андреева ушла с 1:4 в решающем сете и выиграла пятый матч подряд. В этом сезоне у нее 19 побед в 25 матчах.

За место в четвертьфинале чемпионка Линца сыграет с Алисией Паркс .