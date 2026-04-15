Мирра Андреева ушла с 1:4 в решающем сете матча с Остапенко

Мирра Андреева выиграла пятый матч подряд.

Девятая ракетка мира Мирра Андреева обыграла прошлогоднюю чемпионку Алену Остапенко в первом круге турнира в Штутгарте – 5:7, 6:2, 6:4.

Андреева ушла с 1:4 в решающем сете и выиграла пятый матч подряд. В этом сезоне у нее 19 побед в 25 матчах.

За место в четвертьфинале чемпионка Линца сыграет с Алисией Паркс.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Представляю как перекрестилась Швентек😂😂😂.
Мирра, только так , если хочешь стать большой Чемпионкой, биться надо до конца и побеждать.
Молодец!
Мирра, конечно, что в Линце, что здесь не демонстрирует теннис высшего класса, но пока хватает. Остапенко много очков отдала сама. Мирра большую часть матча играла как будто вторым номером, уходя в защиту даже на своей подаче. Лишь когда отступать уже было некуда стала играть агрессивнее.
Так Остапенко сразу бить, бить и бить.
Мирра вялая была, но Остапенко сама со своей агрессией не справлялась.
Так что, выходит, тактика Мирры играть в режиме энергосбережения была правильной.
Не самый лучший теннис от Мирры, но главное, что смогла победить и пройти дальше.
Да нормальный теннис был, Остапыч как бы игрок с высоким уровнем
счёт поправьте 5-7,6-2,6-4.
Но если, как в статейке напечатано, 5:7, 2:6, 6:4, то Мирра вообще-то проиграть должна была, поправьте опечатку, пожалуйста)))
мне понравилось, как Мирра ответила на вопрос о Порше и волительской лицензии.. если я возьму титул, то сяду за руль и сьеду с пьедестала сама..)
Что за кривой редактор? То Андреева впервые с Уимблдона обыграла топ-10, то теперь Остапенко будет с Паркс играть в следующем круге🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️
Напоминаю что это была разница в брейк. Алёна проседает по физике, на это был расчёт, что заслуга тренерского.
