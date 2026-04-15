Соболенко о нежелании обсуждать ситуацию на Украине: «Для чего мне вообще об этом говорить?»
Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, почему не любит говорить о политике.
– На «Ролан Гаррос» был момент, когда тебя просто заставили высказаться по поводу политики. Это было, кажется, несколько лет назад (в 2023-м Соболенко отказалась отвечать на политические вопросы после поражения в полуфинале – Спортс’’). Что ты извлекла из того опыта, когда тебя просили высказаться о своем правительстве или о том, как ты относишься к определенным геополитическим вопросам?
– Я не согласна с тем, как люди тогда на меня набросились. Это был сложный момент. Очевидно, что никто не хотел этого конфликта, ни одна сторона: ни россияне, ни белорусы, ни украинцы, конечно.
И было так сложно, что я должна была что-то сказать. Мне надо было выразить свое мнение, но ведь я же не эксперт. Для чего мне вообще об этом говорить? И мы видели, как другие игроки обсуждают эти вещи и тыкают на нас, будто мы имеем ко всему какое-то отношение. Это был просто сумасшедший момент, очень напряженный. Я была молодой – я и сейчас молодая, но когда все случилось четыре года назад, сколько мне было, где-то 23 года? Что я знаю о политике? Почему вы меня спрашиваете?
Я не понимаю, почему все эти люди из медиа спрашивают о таком спортсменов, – сказала Соболенко в интервью Esquire.
И здесь не может быть никакого другого мнения. В чем тут разбираться?
Хочешь поссориться с человеком - постарайся его переубедить ))
А вообще-то, по моему мнению, профессия журнаш**хи горазда подлее чем проституция, воровство, мошенничество и прочий криминал. Наверное это самая подлая категория людей. Мне кажется, что Данте журнаш**ху разорвал бы на попалам иоду половину поместил бы в 8 круге, а другую в 9. Может быть я не прав, но когда спортивный журналист спрашивает спортсмена после состязания как он относится к Трампу, то к какому кругу его отнести к 8 или 9 ?