Соболенко о нежелании обсуждать ситуацию на Украине: «Для чего мне вообще об этом говорить?»

Соболенко объяснила, почему отказывается комментировать ситуацию на Украине.

Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, почему не любит говорить о политике.

– На «Ролан Гаррос» был момент, когда тебя просто заставили высказаться по поводу политики. Это было, кажется, несколько лет назад (в 2023-м Соболенко отказалась отвечать на политические вопросы после поражения в полуфинале – Спортс’’). Что ты извлекла из того опыта, когда тебя просили высказаться о своем правительстве или о том, как ты относишься к определенным геополитическим вопросам?

– Я не согласна с тем, как люди тогда на меня набросились. Это был сложный момент. Очевидно, что никто не хотел этого конфликта, ни одна сторона: ни россияне, ни белорусы, ни украинцы, конечно.

И было так сложно, что я должна была что-то сказать. Мне надо было выразить свое мнение, но ведь я же не эксперт. Для чего мне вообще об этом говорить? И мы видели, как другие игроки обсуждают эти вещи и тыкают на нас, будто мы имеем ко всему какое-то отношение. Это был просто сумасшедший момент, очень напряженный. Я была молодой – я и сейчас молодая, но когда все случилось четыре года назад, сколько мне было, где-то 23 года? Что я знаю о политике? Почему вы меня спрашиваете?

Я не понимаю, почему все эти люди из медиа спрашивают о таком спортсменов, – сказала Соболенко в интервью Esquire.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Теннисисты правильно поступают, что не говорят об этом конфликте. Или играешь профессионально, или конец карьеры, которая в спорте и так бывает весьма короткая.
Почему все они говорят про какую-то политику? То, что называется СВО - это НЕ политика. Война на Ближнем Востоке - это тоже НЕ политика. Когда все это началось - политика закончилась. Вот все сопутствующее - отстранение спортсменов, санкции и так далее - вот это политика.
И здесь не может быть никакого другого мнения. В чем тут разбираться?
Война это апофеоз политики, т. к. это финальная стадия болтовни.
У обычных граждан уже давно тоже нет никаких споров. Все знают позиции друг-друга и никакие вопли и доводы их не изменят.
Sic !
Хочешь поссориться с человеком - постарайся его переубедить ))
Спрашивать можно,только отвечать не обязательно.
А лучше поинтересоваться, что по этому поводу говорила Билли Джин Кинг, когда ей и всем американским спортсменам запретили играть под национальным флагом за семнадцатилетнюю агрессию против Вьетнама. Или за отстранение теперешних американских спортсменов за агрессию проив Венесуэлы, Ирана и т.д. Попросить журнаш**х рассказать, что говорят по поводу американской агрессии Гауфф, Пегула, Анисимова и как они относятся к запрету играть под национальным флагом.
А вообще-то, по моему мнению, профессия журнаш**хи горазда подлее чем проституция, воровство, мошенничество и прочий криминал. Наверное это самая подлая категория людей. Мне кажется, что Данте журнаш**ху разорвал бы на попалам иоду половину поместил бы в 8 круге, а другую в 9. Может быть я не прав, но когда спортивный журналист спрашивает спортсмена после состязания как он относится к Трампу, то к какому кругу его отнести к 8 или 9 ?
Работа у медиа такая - спрашивать, а вдруг кто ответит :)
Это у гнилого медиа такая работа
Просто у журналюг, такая тактика, спровоцировать, а вдруг что-нибудь ляпнет, не подумав, и раздуть из этого скандал 🤷‍♀️
Соболенко о праздновании обливанием шампанского: «Пьянеешь только от того, что это нюхаешь – и пахнет так, будто не мылась дней 10»
14 апреля, 20:43
Соболенко о тренировках с Синнером и Джоковичем: «Это было отличным опытом – ты играешь и автоматически начинаешь копировать их движения»
14 апреля, 19:37
Соболенко снялась для обложки Esquire
14 апреля, 13:44
