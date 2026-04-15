Соболенко о нежелании обсуждать ситуацию на Украине: «Для чего мне вообще об этом говорить?»

Соболенко объяснила, почему отказывается комментировать ситуацию на Украине.

Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, почему не любит говорить о политике.

– На «Ролан Гаррос» был момент, когда тебя просто заставили высказаться по поводу политики. Это было, кажется, несколько лет назад (в 2023-м Соболенко отказалась отвечать на политические вопросы после поражения в полуфинале – Спортс’’). Что ты извлекла из того опыта, когда тебя просили высказаться о своем правительстве или о том, как ты относишься к определенным геополитическим вопросам?

– Я не согласна с тем, как люди тогда на меня набросились. Это был сложный момент. Очевидно, что никто не хотел этого конфликта, ни одна сторона: ни россияне, ни белорусы, ни украинцы, конечно.

И было так сложно, что я должна была что-то сказать. Мне надо было выразить свое мнение, но ведь я же не эксперт. Для чего мне вообще об этом говорить? И мы видели, как другие игроки обсуждают эти вещи и тыкают на нас, будто мы имеем ко всему какое-то отношение. Это был просто сумасшедший момент, очень напряженный. Я была молодой – я и сейчас молодая, но когда все случилось четыре года назад, сколько мне было, где-то 23 года? Что я знаю о политике? Почему вы меня спрашиваете?

Я не понимаю, почему все эти люди из медиа спрашивают о таком спортсменов, – сказала Соболенко в интервью Esquire.