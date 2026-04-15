Алькарас о том, что снялся с турнира в Барселоне: «Мне нужно прислушаться к своему телу»

Алькарас: травма оказалась немного серьезнее, чем мы изначально полагали.

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас объяснил, почему снялся с турнира в Барселоне. Испанец получил травму запястья в матче с Отто Виртаненом в первом круге.

«По итогам сегодняшних обследований выяснилось, что травма оказалась немного серьезнее, чем мы изначально полагали. Мне нужно прислушаться к своему телу и сделать то, что будет лучше для меня в долгосрочной перспективе, чтобы это не сказалось в будущем.

Поэтому я снимаюсь с турнира в Барселоне, который всегда был для меня особенным. Никогда не люблю сниматься, но особенно тяжело делать это здесь.

Мне нужно вернуться домой и как можно скорее начать полноценное восстановление вместе с командой, врачами и физиотерапевтом. Я постараюсь набрать форму как можно быстрее, чтобы быть готовым к следующим турнирам. Надеюсь, вы скоро снова увидите меня на корте», – сказал Алькарас на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Cadena SER
Травма запястья - это лютая жесть. Сколько топов она скосила - Давыденко, Тим, Дель Потро...Не дай Бог, конечно. Карлосу здоровья!
Главная цель на этот грунтовый сезон - РГ. Остальное - бонус
Да мы всё знаем, что Карлос как стеклянный сосуд, травмы у него бывают частенько, так что это не удивительно, и так давно не было, и то хорошо)))
