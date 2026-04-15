Алькарас снялся с турнира в Барселоне

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас снялся с турнира в Барселоне.

Испанец получил травму запястья в матче первого круга против Отто Виртанена (6:4, 6:2). Сегодня утром Алькарас прошел обследование, которое подтвердило необходимость лечения и отдыха.

Завтра он должен был сыграть против Томаша Махача во втором круге. Чех без борьбы прошел в четвертьфинал.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @bcnopenbs
Что ж, отдохнуть сейчас важнее
Молодец что решил сняться не нужно усугублять травму.
У Рублева шанс появился на полуфинал с де Минором
Ответ bidon
Де Минор утром уже вылетел)
Какова теперь вероятность, что Мадрид пропустит?
Ответ statistic5
https://www.sport-express.ru/tennis/atp/reviews/karlos-alkaras-snyalsya-s-turnira-v-barselone-iz-za-travmy-podrobnosti-i-kogda-vernetsya-ispanskiy-tennisist-2415702/
Испанские СМИ пишут, что Алькарас почти гарантированно пропустит «мастерс» в Мадриде, который стартует 22 апреля, но, возможно, попытается вернуться к супертурниру в Риме (он начинается 6 мая).
Ответ Алексей Латышов
Спасибо) жаль, еще и Синнер с высокой долей вероятности может сняться
Карлос очень великодушно сыграл при полных трибунах один матч для своих испанских зрителей. Теперь за него в сетке Ходар будет стараться)
Ответ cosset
Ходар будет в финале!
Привет всем, кто меня минусил, я же говорил, что Алькарас не выиграет без Синнера этот турнир, он же не рыжий)))
Ответ costa0545
Не выиграл потому что поломался, а не из-за отсутствия Синнера.

В ИУ, Майами и Монако был Синнер и бычок тоже не выиграл
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Алькарас отменил тренировку в Барселоне из-за проблем с запястьем
15 апреля, 14:24
Алькарас о том, планирует ли он продолжать турнир в Барселоне: «Если нужно отдыхать, то я буду отдыхать, но в целом постараюсь быть в лучшей форме к четвергу»
14 апреля, 18:39
Алькарас о боли в руке: «Я уже испытывал такое пару раз, но это никогда не заканчивалось чем-то серьезным»
14 апреля, 16:55
Алькарас из-за боли в правой руке взял медицинский перерыв в 1-м круге в Барселоне
14 апреля, 15:22
Рекомендуем
Главные новости
Мирра Андреева: «В последнее время я поймала ощущение, насколько мне нравится играть»
26 минут назад
Рыбакина перед матчем с Андреевой: «Сейчас она очень опасна»
сегодня, 06:45
Андреева ведет у Рыбакиной 2:1 в личке перед полуфиналом в Штутгарте
сегодня, 06:15
Рыбакина отыграла два матчбола у Фернандес и вышла в 42-й полуфинал WTA
вчера, 21:19
Штутгарт (WTA). Андреева, Рыбакина, Свитолина вышли в полуфинал, Гауфф выбыла
вчера, 21:16
Беккер о Ходаре: «Какой талант! Испании повезло получить еще один бриллиант в свой арсенал»
вчера, 20:48
Швентек о нестабильных результатах: «У меня есть четкое понимание, что нужно делать, просто иногда это сложно реализовать»
вчера, 20:25
Зверев о том, что упустил двойной брейк в первом сете матча с Серундоло: «Он здорово прибавил на приеме. Честно говоря, я мало что мог поделать»
вчера, 19:59
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария вышли в полуфинал, Болтер выбыла
вчера, 19:40
Бен Шелтон: «Для меня честь находиться с Фонсекой на одном корте»
вчера, 19:28
Ко всем новостям
Последние новости
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Гнабри и Киммих пришли на матч Зверева в Мюнхене
16 апреля, 13:07Фото
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
15 апреля, 16:49
Синнер и Бергс повторили празднование Лукаку и Де Брюйне
5 апреля, 13:09Фото
Бухарест (ATP). Альтмайер, Ван де Зандшульп, Навоне вышли в 1/4 финала, Маннарино, Диалло, Баес выбыли
3 апреля, 13:25
Роналдо подарил Соболенко джерси с автографом
2 апреля, 09:56Фото
Фелисиано Лопес: «Все теннисисты хотят потренироваться на «Бернабеу». Вы не представляете, сколько запросов мы получили»
1 апреля, 08:30
Лехечка о том, что хоккеист Ягр посетил финал «Мастерса» в Майами: «Он хороший друг семьи моей девушки»
30 марта, 11:58Фото
Роналдо пришел на матч Соболенко и Рыбакиной в Майами
27 марта, 06:19Фото
Синнер на пресс-конференции в Майами: «Я буду смотреть матч Италии в квалификации ЧМ-2026, поэтому нам надо немного поторопиться»
26 марта, 20:08
Рекомендуем