Алькарас снялся с турнира в Барселоне
Вторая ракетка мира Карлос Алькарас снялся с турнира в Барселоне.
Испанец получил травму запястья в матче первого круга против Отто Виртанена (6:4, 6:2). Сегодня утром Алькарас прошел обследование, которое подтвердило необходимость лечения и отдыха.
Завтра он должен был сыграть против Томаша Махача во втором круге. Чех без борьбы прошел в четвертьфинал.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @bcnopenbs
Испанские СМИ пишут, что Алькарас почти гарантированно пропустит «мастерс» в Мадриде, который стартует 22 апреля, но, возможно, попытается вернуться к супертурниру в Риме (он начинается 6 мая).
В ИУ, Майами и Монако был Синнер и бычок тоже не выиграл