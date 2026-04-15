Вторая ракетка мира Карлос Алькарас снялся с турнира в Барселоне.

Испанец получил травму запястья в матче первого круга против Отто Виртанена (6:4, 6:2). Сегодня утром Алькарас прошел обследование, которое подтвердило необходимость лечения и отдыха.

Завтра он должен был сыграть против Томаша Махача во втором круге. Чех без борьбы прошел в четвертьфинал.