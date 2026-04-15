Семикратный чемпион ТБШ в паре и миксте Джейми Маррей завершил карьеру

Экс-первая ракетка мира в паре Джейми Маррей объявил о завершении карьеры.

«Мое теннисное путешествие подошло к концу спустя 36 лет.

Я счастлив и благодарен за все невероятные впечатления, которые мне подарил этот великий вид спорта.

Спасибо маме, папе, Энди, Алехандре, Алану, Луису и Томасу за всю вашу невероятную поддержку, усилия и жертвы на протяжении моей карьеры, которые позволили мне добиться всего, чего я смог в этом виде спорта.

Всем остальным, кто помогал и поддерживал меня – я очень вам благодарен!

С нетерпением жду новой главы жизни вне тенниса!» – написал британец.

40-летний Маррей – победитель Кубка Дэвиса-2015, чемпион двух «Больших шлемов» в паре и пяти в миксте. Всего за карьеру он выиграл 34 титула.

В 2024-м Маррей-старший стал директором турнира в Queen’s Club.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: соцсети Джейми Маррея
"счастливым и "привилегированным" - нейронка с переводом не справилась
Энди запостил душевный рилз, посвященный брату и окончанию его карьеры. Особенно финал в духе Марреев ))
