Семикратный чемпион ТБШ в паре и миксте Джейми Маррей завершил карьеру
Экс-первая ракетка мира в паре Джейми Маррей объявил о завершении карьеры.
«Мое теннисное путешествие подошло к концу спустя 36 лет.
Я счастлив и благодарен за все невероятные впечатления, которые мне подарил этот великий вид спорта.
Спасибо маме, папе, Энди, Алехандре, Алану, Луису и Томасу за всю вашу невероятную поддержку, усилия и жертвы на протяжении моей карьеры, которые позволили мне добиться всего, чего я смог в этом виде спорта.
Всем остальным, кто помогал и поддерживал меня – я очень вам благодарен!
С нетерпением жду новой главы жизни вне тенниса!» – написал британец.
40-летний Маррей – победитель Кубка Дэвиса-2015, чемпион двух «Больших шлемов» в паре и пяти в миксте. Всего за карьеру он выиграл 34 титула.
В 2024-м Маррей-старший стал директором турнира в Queen’s Club.