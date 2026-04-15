Алькарас отменил тренировку в Барселоне из-за проблем с запястьем

Карлос Алькарас отменил запланированную тренировку на турнире в Барселоне, сообщает журналист Хосе Морон.

У испанца возникли проблемы с запястьем во время матча первого круга против Отто Виртанена (6:4, 6:2). Корт был забронирован с 12:00 до 14:00, однако Алькарас остался на процедурах у своего физиотерапевта Хуанхо Морено.

Завтра в 1/8 финала он должен сыграть с Томашем Махачем . Окончательное решение об его участии в матче ожидается позднее.