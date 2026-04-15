Алькарас отменил тренировку в Барселоне из-за проблем с запястьем
Карлос Алькарас отменил запланированную тренировку на турнире в Барселоне, сообщает журналист Хосе Морон.
У испанца возникли проблемы с запястьем во время матча первого круга против Отто Виртанена (6:4, 6:2). Корт был забронирован с 12:00 до 14:00, однако Алькарас остался на процедурах у своего физиотерапевта Хуанхо Морено.
Завтра в 1/8 финала он должен сыграть с Томашем Махачем. Окончательное решение об его участии в матче ожидается позднее.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @jmgmoron
9 комментариев
Сниматся до рима
у меня билет, поэтому ттт выйдет на матч с Махачем
Сочувствую, но шансов не много.
Сочувствую
