9

Алькарас отменил тренировку в Барселоне из-за проблем с запястьем

Карлос Алькарас отменил запланированную тренировку на турнире в Барселоне, сообщает журналист Хосе Морон.

У испанца возникли проблемы с запястьем во время матча первого круга против Отто Виртанена (6:4, 6:2). Корт был забронирован с 12:00 до 14:00, однако Алькарас остался на процедурах у своего физиотерапевта Хуанхо Морено.

Завтра в 1/8 финала он должен сыграть с Томашем Махачем. Окончательное решение об его участии в матче ожидается позднее.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @jmgmoron
logoКарлос Алькарас
logoBarcelona Open BancSabadell
травмы
logoATP
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сниматся до рима
у меня билет, поэтому ттт выйдет на матч с Махачем
Ответ pimpumpam
Сочувствую, но шансов не много.
Ответ pimpumpam
Сочувствую
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
