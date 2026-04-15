Сенмез о том, что ее узнают в Турции: «Для меня это до сих пор немного безумно»

79-я ракетка мира Зейнеп Сенмез прокомментировала победу над Жасмин Паолини в первом круге в Штутгарте – 6:2, 6:2.

Турчанка впервые в карьере обыграла соперницу из топ-10.

– В первую очередь хочу сказать, что для меня было честью делить корт с Жасмин. Она отличный игрок, и мне очень нравится играть против нее.

Думаю, это крупнейшая победа в моей карьере, поэтому я очень счастлива. Я отлично чувствовала себя на корте. Мы хорошо тренировались, я старалась привыкнуть к грунту. Здорово, что я провела два матча квалификации – это помогло прибиться к кортам. У нас был четкий план, и я хорошо ему следовала. Очень довольна этой победой.

– Вас уже называют, возможно, величайшей теннисисткой в истории Турции. Когда вы возвращаетесь домой, вас узнают? Какая реакция в Турции?

– В последнее время я не так часто бываю дома, потому что много путешествую. Но когда возвращаюсь, иногда меня узнают – например, в супермаркете. Для меня это до сих пор немного безумно, я к этому не привыкла.

Но это очень приятно: когда люди тебя узнают, хотят сделать фото или взять автограф. Конечно, это приносит радость, – сказала Сенмез в интервью на корте.