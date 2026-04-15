Медьедович прервал пятиматчевую серию поражений от топ-10
Хамад Медьедович победил седьмую ракетку Алекса де Минаура во втором круге турнира в Барселоне – 3:6, 4:6.
Для серба это вторая победа в восьми матчах против соперников из топ-10. Он прервал пятиматчевую серию поражений от игроков десятки.
Медьедович седьмой раз вышел в четвертьфинал ATP, где сыграет с Нуну Боржесом.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс''
В этом матче Де Минауэр даже на топ 30 не сыграл.
