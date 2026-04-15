Медьедович прервал пятиматчевую серию поражений от топ-10

Хамад Медьедович победил седьмую ракетку Алекса де Минаура во втором круге турнира в Барселоне – 3:6, 4:6.

Для серба это вторая победа в восьми матчах против соперников из топ-10. Он прервал пятиматчевую серию поражений от игроков десятки.

Медьедович седьмой раз вышел в четвертьфинал ATP , где сыграет с Нуну Боржесом .