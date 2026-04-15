Шарапова запустит подкаст

Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» Мария Шарапова объявила о запуске своего подкаста.

Проект получил название Pretty Tough. По словам Шараповой, шоу будет посвящено теме бескомпромиссного стремления к совершенству и переосмыслению женских амбиций.

«Я сделала шоу! ✨🎙️Представляю Pretty Tough – мой новый проект о стремлении к совершенству без извинений и оправданий. В нем мы по-новому говорим о женских амбициях и исследуем, что делает нас такими разными», – написала Шарапова в соцсети X.

Первый эпизод выйдет 22 апреля.

Шарапова и в детстве была дерзкой

Шарапова – самая важная теннисистка четверти века. И вот почему