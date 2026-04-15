Циципас проиграл третий матч подряд и опустится в конец топ-80
67-я ракетка мира Стефанос Циципас проиграл №42 Фабиану Марожану в первом круге в Мюнхене – 6:3, 6:7(5), 4:6.
Грек уступил в третьем матче подряд – последний раз он выигрывал на «Мастерсе» в Майами. Его баланс в этом сезоне – 11:9.
В живом рейтинге Циципас опустился на 78-ю строчку.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
не ожидала я несколько лет назад наблюдать за таким падением одного из самых талантливых игроков своего поколения
Что то мне подсказывает, что Степан пару лет ещё помучается без результатов и закончит карьеру...Печально
Эх, не везёт Степану. Опять соперника выше рейтингом подсунули. А если серьёзно, то ему нечего делать даже в топ-100 с такой игрой.
Слушайте ну судя по счету с Марожаном он на равных боролся, а это сильный игрок
В этом и дело. Уверен, что ещё года 2 назад Степану комментарии про его игру в стиле "он бился на равных с Марожаном" снились в кошмарах.
Если со здоровьем будет все в порядке, "починить" игру и рейтинг не составит проблемы. Умение и опыт никуда не деваются. ... Надеюсь что это локальный спад.
Желаю Степе найти эффективную тренировочную схему - с тем или иным тренерским составом. Вижу в этом большой ресурс. В конце концов - он уже опытный парень - должен сообразить, с кем и как двигать дальше.
Цепе пора заканчивать! Он уже не тот и тем не будет
Если не тот уже заканчивать нужно ?
Ему нужны более медленные условия. Скорость игры возросла, видимо мячи сделали легче, и ему не хватает времени при ударе.
Вполне ожидаемо
Там ему и место ,коррумпированый игрок.
