13

Циципас проиграл третий матч подряд и опустится в конец топ-80

67-я ракетка мира Стефанос Циципас проиграл №42 Фабиану Марожану в первом круге в Мюнхене – 6:3, 6:7(5), 4:6.

Грек уступил в третьем матче подряд – последний раз он выигрывал на «Мастерсе» в Майами. Его баланс в этом сезоне – 11:9.

В живом рейтинге Циципас опустился на 78-ю строчку.

Хроника падения Стефаноса Циципаса

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
logoСтефанос Циципас
logoФабиан Марожан
logoBMW Open
logoATP
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
не ожидала я несколько лет назад наблюдать за таким падением одного из самых талантливых игроков своего поколения
Что то мне подсказывает, что Степан пару лет ещё помучается без результатов и закончит карьеру...Печально
Эх, не везёт Степану. Опять соперника выше рейтингом подсунули. А если серьёзно, то ему нечего делать даже в топ-100 с такой игрой.
Ответ Ophiomorph
Слушайте ну судя по счету с Марожаном он на равных боролся, а это сильный игрок
Ответ lanesrA14
В этом и дело. Уверен, что ещё года 2 назад Степану комментарии про его игру в стиле "он бился на равных с Марожаном" снились в кошмарах.
Если со здоровьем будет все в порядке, "починить" игру и рейтинг не составит проблемы. Умение и опыт никуда не деваются. ... Надеюсь что это локальный спад.
Желаю Степе найти эффективную тренировочную схему - с тем или иным тренерским составом. Вижу в этом большой ресурс. В конце концов - он уже опытный парень - должен сообразить, с кем и как двигать дальше.
Цепе пора заканчивать! Он уже не тот и тем не будет
Ответ Эльвин Гульмалиев
Если не тот уже заканчивать нужно ?
Ему нужны более медленные условия. Скорость игры возросла, видимо мячи сделали легче, и ему не хватает времени при ударе.
Вполне ожидаемо
Там ему и место ,коррумпированый игрок.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Последние новости
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Гнабри и Киммих пришли на матч Зверева в Мюнхене
16 апреля, 13:07Фото
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
15 апреля, 16:49
Синнер и Бергс повторили празднование Лукаку и Де Брюйне
5 апреля, 13:09Фото
Бухарест (ATP). Альтмайер, Ван де Зандшульп, Навоне вышли в 1/4 финала, Маннарино, Диалло, Баес выбыли
3 апреля, 13:25
Роналдо подарил Соболенко джерси с автографом
2 апреля, 09:56Фото
Фелисиано Лопес: «Все теннисисты хотят потренироваться на «Бернабеу». Вы не представляете, сколько запросов мы получили»
1 апреля, 08:30
Лехечка о том, что хоккеист Ягр посетил финал «Мастерса» в Майами: «Он хороший друг семьи моей девушки»
30 марта, 11:58Фото
Роналдо пришел на матч Соболенко и Рыбакиной в Майами
27 марта, 06:19Фото
Синнер на пресс-конференции в Майами: «Я буду смотреть матч Италии в квалификации ЧМ-2026, поэтому нам надо немного поторопиться»
26 марта, 20:08
Рекомендуем