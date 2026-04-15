Циципас проиграл третий матч подряд и опустится в конец топ-80

67-я ракетка мира Стефанос Циципас проиграл №42 Фабиану Марожану в первом круге в Мюнхене – 6:3, 6:7(5), 4:6.

Грек уступил в третьем матче подряд – последний раз он выигрывал на «Мастерсе» в Майами. Его баланс в этом сезоне – 11:9.

В живом рейтинге Циципас опустился на 78-ю строчку.

