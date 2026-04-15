Рублев обошел Федерера по количеству побед на турнирах ATP 500

Андрей Рублев обыграл Мариано Навоне в первом круге в Барселоне – 6:4, 7:5.

Для россиянина это 112-я победа на уровне ATP 500. Он обошел по этому показателю Роджера Федерера. Это четвертый результат с 2009 года, когда была введена данная категория.

Больше побед на пятисотниках только у Давида Феррера (116), Александра Зверева (117) и Рафаэля Надаля (121).

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
А ещё у них 20 ТБШ на двоих! Вот!
Ответ Пастух улиток
А ещё у них 20 ТБШ на двоих! Вот!
🤣🤣🤣
Беспощадная теннисная статистика, при очень большом желании кому угодно можно рекорды найти
Одно но только стоит добавить, Федя беспощадно их пропускал, а Рублёву даже водокачку 250 жалко пропустить
Интересно, сколько у дедка с учётом результатов до 2009, когда 500ки CS назывались
Думаю, 200+ уверенно, великий и ужасный король Базеля и Халле !
