Рублев обошел Федерера по количеству побед на турнирах ATP 500
Андрей Рублев обыграл Мариано Навоне в первом круге в Барселоне – 6:4, 7:5.
Для россиянина это 112-я победа на уровне ATP 500. Он обошел по этому показателю Роджера Федерера. Это четвертый результат с 2009 года, когда была введена данная категория.
Больше побед на пятисотниках только у Давида Феррера (116), Александра Зверева (117) и Рафаэля Надаля (121).
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Думаю, 200+ уверенно, великий и ужасный король Базеля и Халле !