Карацев провел и выиграл первый матч за 8 месяцев

32-летний Аслан Карацев победил 1245-ю ракетку мира Кристиана Джонова в первом круге 25-тысячника ITF в Шарм-эль-Шейхе – 7:5, 6:0.

Россиянин провел первый матч с августа прошлого года. Экс-14-я ракетка мира не выступал восемь месяцев из-за травмы.

На этой неделе Карацев занимает 979-ю строчку в рейтинге ATP. Дальше он сыграет с Крисом ван Виком или Караном Сингхом.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Возвращение легенды! Хотя бы на итф.
Могучие Икры снова в деле...
Петров, Иванов, Джонов
А чего он так долго не играл?
Ответ afry
А чего он так долго не играл?
Лень
