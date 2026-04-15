Карацев провел и выиграл первый матч за 8 месяцев

32-летний Аслан Карацев победил 1245-ю ракетку мира Кристиана Джонова в первом круге 25-тысячника ITF в Шарм-эль-Шейхе – 7:5, 6:0.

Россиянин провел первый матч с августа прошлого года. Экс-14-я ракетка мира не выступал восемь месяцев из-за травмы.

На этой неделе Карацев занимает 979-ю строчку в рейтинге ATP . Дальше он сыграет с Крисом ван Виком или Караном Сингхом.