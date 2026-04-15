Карацев провел и выиграл первый матч за 8 месяцев
32-летний Аслан Карацев победил 1245-ю ракетку мира Кристиана Джонова в первом круге 25-тысячника ITF в Шарм-эль-Шейхе – 7:5, 6:0.
Россиянин провел первый матч с августа прошлого года. Экс-14-я ракетка мира не выступал восемь месяцев из-за травмы.
На этой неделе Карацев занимает 979-ю строчку в рейтинге ATP. Дальше он сыграет с Крисом ван Виком или Караном Сингхом.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
6 комментариев
Успехов Аслан! 🍀
Возвращение легенды! Хотя бы на итф.
Могучие Икры снова в деле...
Петров, Иванов, Джонов
А чего он так долго не играл?
Лень
