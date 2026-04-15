Карлос Алькарас: «У Ходара и Ландалусе большое будущее – они будут помогать друг другу прогрессировать и выходить на топ-уровень»

Алькарас: у Ходара и Ландалусеа большое будущее.

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас высказался о потенциале Рафаэля Ходара и Мартина Ландалусе .

«На мой взгляд, Рафа – выдающийся игрок. Я слежу за ним и считаю, что он очень быстро закрепился в туре».

Алькарас знаком с Ходаром с 2024 года, когда тот привлекался к матчам сборной Испании в Кубке Дэвиса.

«Он приехал [в Малагу] как спарринг-партнер, поэтому нам удалось познакомиться и потренироваться.

В этом году я сыграл с ним тренировочный сет в Австралии и увидел его текущий уровень. То, чего он добился с тех пор – просто потрясающе.

Я очень рад за него, потому что он отличный парень – и на корте, и за его пределами. У него правильные ценности, он в целом очень уравновешенный.

Я желаю ему всего наилучшего. Когда он хорошо играет, выигрывает турниры или показывает серьезные результаты, я стараюсь его поздравить. И, прежде всего, я действительно за него рад.

Рафе очень помогает то, что у нас есть игроки его возраста, которые тоже прорываются – например, Ландалусе, который, на мой взгляд, тоже большой талант. У меня была возможность потренироваться с ним перед поездкой в Монте-Карло.

Думаю, у Ходара и Ландалусе большое будущее – они будут помогать друг другу прогрессировать и выходить на топ-уровень».