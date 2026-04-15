  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Лис о том, что отыгралась с 2:6, 1:4 в матче с Бадосой: «Чем дольше шла встреча, тем лучше я себя чувствовала»
0

Лис о том, что отыгралась с 2:6, 1:4 в матче с Бадосой: «Чем дольше шла встреча, тем лучше я себя чувствовала»

Лис о камбэке в матче с Бадосой: не ожидала, что выиграю.

Ева Лис прокомментировала победу над Паулой Бадосой на старте турнира в Штутгарте – 2:6, 7:5, 6:4. По ходу матча она уступала 2:6, 1:4.

Немка победила в туре впервые с января. Она не выступала несколько недель из-за травмы колена, полученной на United Cup.

– Конечно, это очень эмоционально – особенно потому, что это моя первая победа после травмы. Я не ожидала, что она придет так быстро.

Кроме того, всегда тяжело играть против друзей. Паула провела отличный матч. У меня к ней огромное уважение – она невероятный и очень опытный игрок.

Так что было непросто, но в итоге я просто невероятно благодарна, потому что последние месяцы получились очень тяжелыми. Я много времени потратила на реабилитацию после травмы колена. Эта победа – отличная награда.

– От почти провала к такой нужной победе – как удалось перевернуть матч после 2:6, 1:4?

– Честно, не знаю. Я вышла на корт, и вы сами видели – я не могла найти свою игру. Хочу отдельно отметить Паулу: она играет очень быстро и просто не дает тебе времени, особенно когда ты в условиях нехватки игровой практики.

Но я старалась не смотреть на счет и просто искать свою игру. Задача была в том, чтобы найти ритм и шаг за шагом приближаться к тому теннису, который я хочу показывать.

Чем дольше шла встреча, тем лучше я себя чувствовала и тем лучше играла. Честно говоря, даже во втором сете я не думала о победе – просто старалась держать тот же темп и продолжать играть так же.

Я не ожидала, что выиграю, но это показывает, что я возвращаю свою игру – и это придает уверенности, – сказала Лис на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
logoПаула Бадоса
logoWTA
logoЕва Лис
logoPorsche Tennis Grand Prix
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
