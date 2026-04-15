Алькарас и Синнер установили рекорд по суммарным очкам топ-2 с 2009 года
Карлос Алькарас и Янник Синнер установили новый рекорд по суммарному количеству очков у игроков топ-2 рейтинга ATP с 2009 года.
13 апреля 2026-го их общий показатель достиг 26 590 очков – это лучший результат за последние 17 лет.
Предыдущие лучшие показатели:
26 150 – Рафаэль Надаль и Роджер Федерер (2009);
26 105 – Новак Джокович и Энди Маррей (2016).
На следующей неделе Алькарас может вернуть себе статус первой ракетки мира -для этого ему нужно выиграть титул в Барселоне.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Разве это корректное сравнение? Еще недавно за разные стадии турниров давали меньше очков, чем сейчас.
Разве это корректное сравнение? Еще недавно за разные стадии турниров давали меньше очков, чем сейчас.
Кстати, да)) С 2024-го очков чуток прибавилось, примерно на 10%...
Нам срочно нужны Фонсека и Ходар, так больше продолжаться не может) Мало ли ещё какие рекорды побьют! :)
Наступает новая гегемония в теннисе на долгие годы! Начало новой истории противостояния!
Коллапс......
