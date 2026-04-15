Алькарас и Синнер установили рекорд по суммарным очкам топ-2 с 2009 года

Карлос Алькарас и Янник Синнер установили новый рекорд по суммарному количеству очков у игроков топ-2 рейтинга ATP с 2009 года.

13 апреля 2026-го их общий показатель достиг 26 590 очков – это лучший результат за последние 17 лет.

Предыдущие лучшие показатели:

На следующей неделе Алькарас может вернуть себе статус первой ракетки мира -для этого ему нужно выиграть титул в Барселоне.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс
Разве это корректное сравнение? Еще недавно за разные стадии турниров давали меньше очков, чем сейчас.
Кстати, да)) С 2024-го очков чуток прибавилось, примерно на 10%...
Нам срочно нужны Фонсека и Ходар, так больше продолжаться не может) Мало ли ещё какие рекорды побьют! :)
Наступает новая гегемония в теннисе на долгие годы! Начало новой истории противостояния!
Коллапс......
