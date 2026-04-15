Коккинакис, Чжичжэнь Чжан, Соррибес-Тормо и Калинина заявились на «Ролан Гаррос» по защищенному рейтингу
Опубликованы заявочные листы «Ролан Гаррос»-2026.
У мужчин по защищенному рейтингу сыграют Чжичжэнь Чжан и Танаси Коккинакис. Первый в списке запасных – №104 Даниэль Мерида.
В женской сетке защищенным рейтингом воспользовались Сара Соррибес-Тормо, Жиль Тайкманн, Данка Ковинич и Ангелина Калинина.
№102 Тамара Корпач – первая в списке запасных.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
