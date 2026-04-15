Коккинакис, Чжичжэнь Чжан, Соррибес-Тормо и Калинина заявились на «Ролан Гаррос» по защищенному рейтингу

Опубликованы заявочные листы «Ролан Гаррос»-2026.

У мужчин по защищенному рейтингу сыграют Чжичжэнь Чжан и Танаси Коккинакис . Первый в списке запасных – №104 Даниэль Мерида.

В женской сетке защищенным рейтингом воспользовались Сара Соррибес-Тормо , Жиль Тайкманн , Данка Ковинич и Ангелина Калинина .

№102 Тамара Корпач – первая в списке запасных.

