  Рыбакина о борьбе за первую строчку рейтинга: «Все в первую очередь упирается в прогресс и стабильность. Если это произойдет – будет здорово»
Рыбакина о борьбе за первую строчку рейтинга: «Все в первую очередь упирается в прогресс и стабильность. Если это произойдет – будет здорово»

Рыбакина о борьбе за первую строчку: знаю, что должна везде выступать хорошо.

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина поделилась настроем перед стартом на турнире в Штутгарте.

– Очень рада вернуться. Я пропускала турнир в прошлом году, но сейчас с удовольствием начну здесь грунтовый сезон.

– Этот турнир довольно необычный – грунт в помещении. Насколько сложно адаптироваться к таким условиям? Подходят ли вам они, учитывая, что вы уже выигрывали здесь?

– Думаю, в помещении играть проще – нет солнца, ветра, внешних факторов. Честно говоря, в последнее время я в основном и тренировалась в зале.

Считаю, это отличное место для старта. Да, это не открытый грунт и, возможно, не совсем классический, но здесь все равно скользишь, и как начало грунтового сезона – это очень хороший вариант.

– Вы мощно начали сезон и говорили, что ваша цель – стать первой ракеткой мира. Учитывая, что Арина Соболенко здесь не играет, добавляет ли это вам мотивации на этой неделе?

– Я особо об этом не думаю, даже несмотря на ее отсутствие. В первую очередь мне нужно показывать свой уровень – это главное. Если я буду делать все правильно, то смогу добиться цели и удержаться на этом уровне, хотя это очень сложная задача.

Я не слежу за очками на каждом турнире. Просто знаю, что должна выступать хорошо, доходить как можно дальше вне зависимости от того, где играю.

Все в первую очередь упирается в прогресс и стабильность. Если это произойдет – будет здорово, – сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Рыбакина начнет выступление в Штутгарте матчем с Дианой Шнайдер.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
За Рыбакину! Удачи Лене!
Рекомендуем
Главные новости
Барселона (ATP). Рублев и Фис сыграют за титул
10 минут назад
Мюнхен (ATP). Финал. Шелтон встретится с Коболли
сегодня, 07:17
Штутгарт (WTA). Финал. Рыбакина поборется с Муховой
сегодня, 07:11
Синнер сыграет в Мадриде (Корретха)
сегодня, 07:04
Сегодня день рождения Марии Шараповой
сегодня, 06:37
Шарапова пришла на научную премию Breakthrough Prizes
сегодня, 06:24Фото
Сафиуллин вышел в финал «Челленджера» в Оэйраше – для него это первый финал с ноября 2024-го
вчера, 21:02
Мухова о том, что в Штутгарте впервые обыграла Гауфф и Свитолину: «Может быть, дело в том, что раньше я никогда не играла с ними на грунте»
вчера, 20:41
Рыбакина о психологах: «Я ни с кем не работаю. Если у тебя хорошая команда, она может и замотивировать, и помочь ментально»
вчера, 20:08
Зверев проиграл 9 из 10 последних полуфиналов
вчера, 19:03
Ко всем новостям
Последние новости
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Гнабри и Киммих пришли на матч Зверева в Мюнхене
16 апреля, 13:07Фото
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
15 апреля, 16:49
Синнер и Бергс повторили празднование Лукаку и Де Брюйне
5 апреля, 13:09Фото
Бухарест (ATP). Альтмайер, Ван де Зандшульп, Навоне вышли в 1/4 финала, Маннарино, Диалло, Баес выбыли
3 апреля, 13:25
Роналдо подарил Соболенко джерси с автографом
2 апреля, 09:56Фото
Фелисиано Лопес: «Все теннисисты хотят потренироваться на «Бернабеу». Вы не представляете, сколько запросов мы получили»
1 апреля, 08:30
Лехечка о том, что хоккеист Ягр посетил финал «Мастерса» в Майами: «Он хороший друг семьи моей девушки»
30 марта, 11:58Фото
Роналдо пришел на матч Соболенко и Рыбакиной в Майами
27 марта, 06:19Фото
Синнер на пресс-конференции в Майами: «Я буду смотреть матч Италии в квалификации ЧМ-2026, поэтому нам надо немного поторопиться»
26 марта, 20:08
Рекомендуем