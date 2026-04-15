Рыбакина о борьбе за первую строчку рейтинга: «Все в первую очередь упирается в прогресс и стабильность. Если это произойдет – будет здорово»

Рыбакина о борьбе за первую строчку: знаю, что должна везде выступать хорошо.

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина поделилась настроем перед стартом на турнире в Штутгарте.

– Очень рада вернуться. Я пропускала турнир в прошлом году, но сейчас с удовольствием начну здесь грунтовый сезон.

– Этот турнир довольно необычный – грунт в помещении. Насколько сложно адаптироваться к таким условиям? Подходят ли вам они, учитывая, что вы уже выигрывали здесь?

– Думаю, в помещении играть проще – нет солнца, ветра, внешних факторов. Честно говоря, в последнее время я в основном и тренировалась в зале.

Считаю, это отличное место для старта. Да, это не открытый грунт и, возможно, не совсем классический, но здесь все равно скользишь, и как начало грунтового сезона – это очень хороший вариант.

– Вы мощно начали сезон и говорили, что ваша цель – стать первой ракеткой мира. Учитывая, что Арина Соболенко здесь не играет, добавляет ли это вам мотивации на этой неделе?

– Я особо об этом не думаю, даже несмотря на ее отсутствие. В первую очередь мне нужно показывать свой уровень – это главное. Если я буду делать все правильно, то смогу добиться цели и удержаться на этом уровне, хотя это очень сложная задача.

Я не слежу за очками на каждом турнире. Просто знаю, что должна выступать хорошо, доходить как можно дальше вне зависимости от того, где играю.

Все в первую очередь упирается в прогресс и стабильность. Если это произойдет – будет здорово, – сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Рыбакина начнет выступление в Штутгарте матчем с Дианой Шнайдер .