  • Штутгарт (WTA). Андреева, Шнайдер, Александрова, Самсонова, Мухова, Носкова вышли во 2-й круг, Паолини, Бадоса, Эала выбыли
213

Штутгарт (WTA). Андреева, Шнайдер, Александрова, Самсонова, Мухова, Носкова вышли во 2-й круг, Паолини, Бадоса, Эала выбыли

В Штутгарте проходит первый круг турнира WTA 500.

Людмила Самсонова обыграла Антонию Ружич в первом круге в Штутгарте.

Екатерина Александрова победила Габриэлу Кнутсон, Диана Шнайдер – Татьяну Корпач.

Мирра Андреева выбила из турнира действующую чемпионку Алену Остапенко.

Porsche Tennis Grand Prix

Штутгарт, Германия

13 – 19 апреля 2026

WTA 500

Призовой фонд – 1 049 083 евро

Крытые корты, грунт

Первый круг

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Вот такое поведение в матче - залог больших побед. Никакого раздражения, абсолютное спокойствие, и в результате очередная, уже 5-я в сезоне волевая победа. Плюс ещё в третьем сете брейк отыграла
Йенс ты так и не ответил на вопрос, кинув в ЧС. быстро ты слился однако, в принципе ожидаемо было что ты сольешься с диалога не ответив на вопрос) хотя мог ответить на вопрос, а потом кинуть в ЧС. в любом случае 0:1 не в твою пользу, в следующий раз хоть когда коммент в ветке оставляешь хоть пруфы подкрепляй к твоему сообщению а так выглядишь просто балаболом.
Ответ Arthritis
Йенс ты так и не ответил на вопрос, кинув в ЧС. быстро ты слился однако, в принципе ожидаемо было что ты сольешься с диалога не ответив на вопрос) хотя мог ответить на вопрос, а потом кинуть в ЧС. в любом случае 0:1 не в твою пользу, в следующий раз хоть когда коммент в ветке оставляешь хоть пруфы подкрепляй к твоему сообщению а так выглядишь просто балаболом.
Это стандартная практика) когда ответить нечего, кидает в ЧС)
Ответ z0rg
Это стандартная практика) когда ответить нечего, кидает в ЧС)
Привет, как тебе игра Швентек? вообще не понравилась.
Ушел после 4-1, возвращаюсь - а Мирра уже на матч подаёт! Молодцом, но по матчу с первой подачей проблемы были. Пересмотрю сейчас, как Мирусик там камбэкнула.
Ответ Kaiki
Ушел после 4-1, возвращаюсь - а Мирра уже на матч подаёт! Молодцом, но по матчу с первой подачей проблемы были. Пересмотрю сейчас, как Мирусик там камбэкнула.
Боролась) и самое главное не эмоционировала
Ответ z0rg
Боролась) и самое главное не эмоционировала
Это радует, еще месяц назад в слезы ударялась c Мбоко)
А что Блинкова тоже здесь играет?
Ответ Ivar
А что Блинкова тоже здесь играет?
Да,изначально с Потаповой должна была играть.
https://www.sports.ru/tennis/1117135111-potapova-propustit-turnir-v-ruane.html
Ответ Алексей Латышов
Да,изначально с Потаповой должна была играть. https://www.sports.ru/tennis/1117135111-potapova-propustit-turnir-v-ruane.html
Блинковой хорошо - может одновременно и в Штутгарте и в Руане играть, двойной тариф))
сетка шикарная у Мирры конечно ...c Аленой отмучилась - теперь не самая сложная американка, дальше всего-то останется обыграть Швентек и Рыбакину, чтобы выйти в финале на Гауфф...
Ответ Maks Harpy
сетка шикарная у Мирры конечно ...c Аленой отмучилась - теперь не самая сложная американка, дальше всего-то останется обыграть Швентек и Рыбакину, чтобы выйти в финале на Гауфф...
На этом турнире легких сеток не особо бывает) а так да, кроме второго раунда дальше одни многократные шлемницы. Но как бы если кто из самых серьёзных оппоненток на грунте и есть, они все тут (ну, кроме Арины)
Проявила Мирра спортивный характер в третьем сете и взяла 5 геймов подряд. С победой в непростом матче и выходом во 2-й круг. Молодец !
Ответ Док Аксель
Проявила Мирра спортивный характер в третьем сете и взяла 5 геймов подряд. С победой в непростом матче и выходом во 2-й круг. Молодец !
Мирра держала себя. В ожидании пока Алёна выдохнется.
Ответ Владимир Халилов
Мирра держала себя. В ожидании пока Алёна выдохнется.
Как бы там ни было, но выиграла. И могла в двух сетах без нервяка, но проблемы были с подачей.
в таких сложных матчах закаляется чемпионский характер, нужно сражаться и не отпускать до самого конца. Мирра молодец, несмотря на явные трудности с первой подачей (можно в целом ее не подавать, сразу вторую 🙈)
самое интересное - Эала - Фернандес- посмотрим на почти близняшек по игре)
Как она, конечно же Мирра, умудрилась обыграть с такой игрой, но главное такую Остапенко, уму не постижимо. Хотя по игре вроде и на первый сет подавала, но проиграла, два раза вела с брейком во втором, но все-таки с напрягом, но выиграла. А третий сет, это отдельная песня. Вытащить такой в целом матч, повторюсь, с такой Остапенко, это и чудо и воля, ну и уже определенное мастерство, достойное мастерство. С победой Мирра и могу наконец-то сказать Браво!
Батя в ложе, значит, победа гарантирована. Менталка конечно на хорошем уровне.
Барселона (ATP). Рублев и Фис сыграют за титул
10 минут назад
Мюнхен (ATP). Финал. Шелтон встретится с Коболли
сегодня, 07:17
Штутгарт (WTA). Финал. Рыбакина поборется с Муховой
сегодня, 07:11
Синнер сыграет в Мадриде (Корретха)
сегодня, 07:04
Сегодня день рождения Марии Шараповой
сегодня, 06:37
Шарапова пришла на научную премию Breakthrough Prizes
сегодня, 06:24Фото
Сафиуллин вышел в финал «Челленджера» в Оэйраше – для него это первый финал с ноября 2024-го
вчера, 21:02
Мухова о том, что в Штутгарте впервые обыграла Гауфф и Свитолину: «Может быть, дело в том, что раньше я никогда не играла с ними на грунте»
вчера, 20:41
Рыбакина о психологах: «Я ни с кем не работаю. Если у тебя хорошая команда, она может и замотивировать, и помочь ментально»
вчера, 20:08
Зверев проиграл 9 из 10 последних полуфиналов
вчера, 19:03
