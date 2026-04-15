Штутгарт (WTA). Андреева, Шнайдер, Александрова, Самсонова, Мухова, Носкова вышли во 2-й круг, Паолини, Бадоса, Эала выбыли
В Штутгарте проходит первый круг турнира WTA 500.
Людмила Самсонова обыграла Антонию Ружич в первом круге в Штутгарте.
Екатерина Александрова победила Габриэлу Кнутсон, Диана Шнайдер – Татьяну Корпач.
Мирра Андреева выбила из турнира действующую чемпионку Алену Остапенко.
Porsche Tennis Grand Prix
Штутгарт, Германия
13 – 19 апреля 2026
WTA 500
Призовой фонд – 1 049 083 евро
Крытые корты, грунт
Первый круг
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
