  • Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
25

В Руане проходит первый круг турнира WTA 250.

Дарья Касаткина уступила Энн Ли в первом круге в Руане.

Open Rouen Capfinances Metropole

Руан, Франция

13 – 19 апреля 2026

WTA 250

Призовой фонд – 246 388 евро

Крытые корты, грунт

Первый круг

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Ладно Касаткина, а чем, пардон, Рахимова с Тимофеевой предпочтительнее Блинковой, что их с Чараевой никто не упомянул, им для этого в Узбекистан или ещё куда-то свалить нужно?
Ответ Anouck
А по делу, чем Рахимова лучше-то? У Блинковой хотя бы два титула на WTA250 есть и в соперницах до отказа от участия Насти и на момент публикации соответственно более серьёзный игрок. Почему к своим такое неуважение? Ну, нравятся, вам эмигрантки - так, блин, Потапова Рахимовой не хуже явно как игрок, но единственная из списка сменивших гражданство была проигнорирована на момент публикации новости при том, что играла с россиянкой...
При счёте 7:6 2:0 40:15 Даша для себя матч выиграла.
Ответ AlexanderRUS
Легенда австралийского спорта, 72 ракетка мира - может себе позволить...
Ответ AlexanderRUS
У Касаткиной первый матч после травмы берда, полученной в Дохе. Она несколько недель восстанавливалась в Вероне. Попробуй поставить события в контекст и перспективу. Это очень хорошее начало грунтового сезона - она выглядит подтянутой и здоровой. Ли играла шикарно, делала виннерсы отовсюду и защищалась отлично. Все по делу.
Блинкова, имея 4:0 в свою пользу в первом сете, доигралась до того что сет отдала :-(
А ей без разницы кому отвалиться
Вроде только какие-то признаки жизни подавать начала, плюс грунт, но как есть. По последним матчам судя ей всё равно с кем играть плоохо и с кем хорошо. Т. е. Кенин она обыгрывает, Анисимову мучает, а потом вот так проводит матч с соперницей, которая на бумаге не то чтобы её лучше. Ничего против Салковой не имею (она молоденькая и игрок не самый плохой), но это всё же был грунт и счёт 4:0 в сете. И ведь не скажешь, что физически она в какой-то не такой форме... Наоборот, особенно если сравнивать с последними сезонами
На душе так как-то по доброму стало от проигрыша Касаткиной))
Если Рахимова обыграет Ли, я даже не знаю, зачем тело с австралийской фамилией Касаткина вообще заходит на теннисные корты. Очевидно пора вешать ракетку на гвоздь.
Она же не за флаг играет, вот и проиграла
А кто из теннисистов вообще за флаг играет? По-моему, там вообще все сами за себя играют и не парятся. Я вообще в шоке от негатива по этому поводу у некоторых людей. Родиться в России это не пожизненый приговор. По отношению к условной Рыбакиной такого хейта почему-то нет.
Потому что Рыбакина перешла по игровым причинам, а не политическим. Ну и Москва вроде как остаётся её домом, плюс её подруги все здесь тоже (та же Соня Лансере). А радужная из своего перехода устроила политическое ток-шоу
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Барселона (ATP). Рублев и Фис сыграют за титул
9 минут назад
Мюнхен (ATP). Финал. Шелтон встретится с Коболли
сегодня, 07:17
Штутгарт (WTA). Финал. Рыбакина поборется с Муховой
сегодня, 07:11
Синнер сыграет в Мадриде (Корретха)
сегодня, 07:04
Сегодня день рождения Марии Шараповой
сегодня, 06:37
Шарапова пришла на научную премию Breakthrough Prizes
сегодня, 06:24Фото
Сафиуллин вышел в финал «Челленджера» в Оэйраше – для него это первый финал с ноября 2024-го
вчера, 21:02
Мухова о том, что в Штутгарте впервые обыграла Гауфф и Свитолину: «Может быть, дело в том, что раньше я никогда не играла с ними на грунте»
вчера, 20:41
Рыбакина о психологах: «Я ни с кем не работаю. Если у тебя хорошая команда, она может и замотивировать, и помочь ментально»
вчера, 20:08
Зверев проиграл 9 из 10 последних полуфиналов
вчера, 19:03
Ко всем новостям
Последние новости
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Гнабри и Киммих пришли на матч Зверева в Мюнхене
16 апреля, 13:07Фото
Синнер и Бергс повторили празднование Лукаку и Де Брюйне
5 апреля, 13:09Фото
Бухарест (ATP). Альтмайер, Ван де Зандшульп, Навоне вышли в 1/4 финала, Маннарино, Диалло, Баес выбыли
3 апреля, 13:25
Роналдо подарил Соболенко джерси с автографом
2 апреля, 09:56Фото
Фелисиано Лопес: «Все теннисисты хотят потренироваться на «Бернабеу». Вы не представляете, сколько запросов мы получили»
1 апреля, 08:30
Лехечка о том, что хоккеист Ягр посетил финал «Мастерса» в Майами: «Он хороший друг семьи моей девушки»
30 марта, 11:58Фото
Роналдо пришел на матч Соболенко и Рыбакиной в Майами
27 марта, 06:19Фото
Синнер на пресс-конференции в Майами: «Я буду смотреть матч Италии в квалификации ЧМ-2026, поэтому нам надо немного поторопиться»
26 марта, 20:08
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Рекомендуем