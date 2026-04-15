Мюнхен (ATP). Зверев, Коболли, Шаповалов, Фонсека вышли во 2-й круг, Бублик, Циципас выбыли
В Мюнхене проходит первый круг турнира ATP 500.
Бен Шелтон победил Эмилио Наву в первом круге в Мюнхене.
Александр Зверев обыграл Миомира Кецмановича.
Сетка турнира здесь.
BMW Open by Bitpanda
Мюнхен, Германия
13 – 19 апреля 2026
ATP 500
Призовой фонд – 2 561 110 евро
Открытые корты, грунт
Первый круг
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
36 комментариев
Бублик не человек.
Я думаю, даже если Бублик был бы 4-й ракеткой мира, ему бы это не мешало проигрывать слабым соперникам :)) Встал не с той ноги - и всё, игра не идет :))
у грека новое прозвище ЦипаЦирк
Если Бублик захочет проиграть Молчану, он проиграет Молчану, как бы ни уговаривала ATP и как бы ни стыдила ITF :))
Бублик может вытеснить Медведева из десятки по итогам этой недели. Для этого ему надо попасть в полуфинал. На пути у него, возможно, Грикспор в четвертьфинале.
вытеснил)))))
Классика )
Пошли на поводу у грека и перенесли на завтра. Странное решение, как будто днём там не особо светлее было. А цыпа понял, что вот-вот отлетит, и решил передышку взять до завтра, вот и всё.
Бублик проиграл 166 ракетке. Супер большой оргигинал наш Шурик. И как проиграл ? Красиво!!!
Тяжелый и непростой матч сложился для Саши особенно в третьем сете, но на ТБ был хорош. С победой и выходом в следующий круг.
А у Стефаноса был матчбол во втором сете( теперь неизвестно чем дело кончится завтра(
Какую же красоту выдал Зверев на тай-брейке )
