  Мюнхен (ATP). Зверев, Коболли, Шаповалов, Фонсека вышли во 2-й круг, Бублик, Циципас выбыли
Мюнхен (ATP). Зверев, Коболли, Шаповалов, Фонсека вышли во 2-й круг, Бублик, Циципас выбыли

В Мюнхене проходит первый круг турнира ATP 500.

Бен Шелтон победил Эмилио Наву в первом круге в Мюнхене.

Александр Зверев обыграл Миомира Кецмановича.

BMW Open by Bitpanda

Мюнхен, Германия

13 – 19 апреля 2026

ATP 500

Призовой фонд – 2 561 110 евро

Открытые корты, грунт

Первый круг

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Бублик не человек.
Я думаю, даже если Бублик был бы 4-й ракеткой мира, ему бы это не мешало проигрывать слабым соперникам :)) Встал не с той ноги - и всё, игра не идет :))
у грека новое прозвище ЦипаЦирк
Если Бублик захочет проиграть Молчану, он проиграет Молчану, как бы ни уговаривала ATP и как бы ни стыдила ITF :))
Бублик может вытеснить Медведева из десятки по итогам этой недели. Для этого ему надо попасть в полуфинал. На пути у него, возможно, Грикспор в четвертьфинале.
вытеснил)))))
Классика )
Пошли на поводу у грека и перенесли на завтра. Странное решение, как будто днём там не особо светлее было. А цыпа понял, что вот-вот отлетит, и решил передышку взять до завтра, вот и всё.
Бублик проиграл 166 ракетке. Супер большой оргигинал наш Шурик. И как проиграл ? Красиво!!!
Тяжелый и непростой матч сложился для Саши особенно в третьем сете, но на ТБ был хорош. С победой и выходом в следующий круг.
А у Стефаноса был матчбол во втором сете( теперь неизвестно чем дело кончится завтра(
Какую же красоту выдал Зверев на тай-брейке )
Мюнхен (ATP). Финал. Шелтон встретится с Коболли
41 минуту назад
Штутгарт (WTA). Финал. Рыбакина поборется с Муховой
47 минут назад
Синнер сыграет в Мадриде (Корретха)
54 минуты назад
Сегодня день рождения Марии Шараповой
сегодня, 06:37
Шарапова пришла на научную премию Breakthrough Prizes
сегодня, 06:24Фото
Сафиуллин вышел в финал «Челленджера» в Оэйраше – для него это первый финал с ноября 2024-го
вчера, 21:02
Мухова о том, что в Штутгарте впервые обыграла Гауфф и Свитолину: «Может быть, дело в том, что раньше я никогда не играла с ними на грунте»
вчера, 20:41
Рыбакина о психологах: «Я ни с кем не работаю. Если у тебя хорошая команда, она может и замотивировать, и помочь ментально»
вчера, 20:08
Зверев проиграл 9 из 10 последних полуфиналов
вчера, 19:03
Рыбакина о том, что чемпионка турнира в Штутгарте получит Porsche 911: «Такой у меня нет. Это отличная мотивация прямо у корта»
вчера, 17:14
Ко всем новостям
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Гнабри и Киммих пришли на матч Зверева в Мюнхене
16 апреля, 13:07Фото
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
15 апреля, 16:49
Синнер и Бергс повторили празднование Лукаку и Де Брюйне
5 апреля, 13:09Фото
Бухарест (ATP). Альтмайер, Ван де Зандшульп, Навоне вышли в 1/4 финала, Маннарино, Диалло, Баес выбыли
3 апреля, 13:25
Роналдо подарил Соболенко джерси с автографом
2 апреля, 09:56Фото
Фелисиано Лопес: «Все теннисисты хотят потренироваться на «Бернабеу». Вы не представляете, сколько запросов мы получили»
1 апреля, 08:30
Лехечка о том, что хоккеист Ягр посетил финал «Мастерса» в Майами: «Он хороший друг семьи моей девушки»
30 марта, 11:58Фото
Роналдо пришел на матч Соболенко и Рыбакиной в Майами
27 марта, 06:19Фото
Синнер на пресс-конференции в Майами: «Я буду смотреть матч Италии в квалификации ЧМ-2026, поэтому нам надо немного поторопиться»
26 марта, 20:08
Рекомендуем