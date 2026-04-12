Синнер нырнул в бассейн в Монте-Карло после победы на «Мастерсе» – за ним наблюдал Алькарас

Синнер нырнул в бассейн в Монте-Карло после победы на «Мастерсе».

Янник Синнер прыгнул в бассейн в Монте-Карло после финала «Мастерса». Итальянец обыграл в финале Карлоса Алькараса (7:6(5), 6:3) и взял крупнейший титул на грунте в карьере. Алькарас наблюдал за прыжком Синнера со стороны.