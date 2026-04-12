Алькарас о Синнере: «У него такой уровень на грунте, что он может выиграть любой турнир»

Алькарас считает, что Синнер может выиграть любой турнир на грунте.

Карлос Алькарас поделился впечатлениями после матча с Янником Синнером в финале «Мастерса» в Монте-Карло. Испанец потерпел поражение со счетом 6:7(5), 3:6.

– Что сыграло ключевую роль сегодня?

– Я бы сказал, что в важные моменты я не сыграл хорошо. Думаю, у меня было очень много возможностей в матче, а я ими не воспользовался. Так много розыгрышей, так много геймов. Думаю, в первой половине я не показывал хороший теннис, а он играл невероятно, когда это было необходимо. Вот в чем была разница, как мне кажется.

– Насколько вам сегодня мешал ветер?

– Сегодня были очень сложные условия. Ветер дул в разных направлениях, это немного мешало, и каждый розыгрыш все менялось. Но, думаю, мы показали отличный теннис, несмотря на условия. При всем этом он замечательно играл, а я, возможно, не так хорошо адаптировался.

Так что ветер мешал, но он мешал и Яннику, и он просто играл намного лучше.

– Были ли вы удивлены уровню Янника на грунте? Чувствуете ли вы, что он как бы оставил вам послание, на которое вы должны ответить по ходу грунтового сезона?

– Я вообще не удивлен. Было видно, что уровень Янника на грунте с каждым годом растет. Мне кажется, на грунте он достиг уровня, который опасен для всех. Так что я вообще не удивлен – он показал свой уровень в прошлом году в финале «Ролан Гаррос».

Я не особо хочу снова об этом говорить, но у него такой уровень на грунте, что он может выиграть любой турнир. И на любом покрытии, конечно (улыбается). Но он очень хорошо понимает игру на грунте.

– Вы недавно говорили, что Синнер сильно прибавил в подаче. Но сегодня у него не было эйсов, а процент первой подачи в начале был не таким хорошим. Считаете ли вы, что он выиграл матч скорее с задней линии, в противостоянии бэкхендов? Был ли он эффективнее, чем вы и стало ли это решающим моментов?

– Да, 100%. Думаю, на грунте подача иногда может помочь, но по большей части это игра на задней линии. Думаю, он и победил в матче игрой на задней линии. Он просто был намного лучше. Особенно при обменах ударами слева – таких розыгрышей было как раз много в первом сете.

Мне кажется, он находился в позиции, в которой он больше атаковал, чем я. И из этой точки он играл гораздо лучше, лучше бил по мячу.

Я бы сказал, что процент первой подачи был не таким хорошим, но когда это было важно, он подавал хорошо. На тай-брейке он не ошибался при первой подаче. Мне кажется, я принял одну-две из них. Так что в важные моменты подача у него была. Поэтому с ним и тяжело играть – в матчах он делает вот так (улыбается), – поделился Алькарас на пресс-конференции.