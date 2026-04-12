Алькарас после поражения в финале в Монте-Карло: «Главная цель – сыграть все запланированные грунтовые турниры»

Алькарас: главная цель – сыграть все запланированные грунтовые турниры.

Карлос Алькарас поделился планами на грунтовый сезон после поражения в финале турнира в Монте-Карло. Испанец не смог защитить титул – он проиграл Яннику Синнеру со счетом 6:7(5), 3:6.

– В прошлом году вы провели не все грунтовые турниры (Алькарас пропустил «Мастерс» в Мадриде – Спортс’‘). Что вы думаете на этот счет сейчас?

– Главная цель – сыграть все запланированные грунтовые турниры. Посмотрим, как пойдет. В прошлом году такая цель тоже была, но тогда я, к сожалению, не смог ее достичь из-за травмы.

Так что мы молимся, чтобы с организмом ничего не случилось. Но я точно восстановлюсь гораздо лучше, чем в прошлом году.

Если придется пропустить один турнир, я пропущу один. Если мое тело будет оставаться здоровым, я сделаю все необходимое, чтобы быть в форме и заботиться о себе. И если не будет никаких проблем, я сыграю все турниры на грунте.

Посмотрим, как все сложится в ближайшие недели. Я не знаю, как пойдут матчи: буду ли я побеждать, проиграю ли в первых кругах, будут ли встречи очень тяжелыми физически или нет. Я этого не знаю.

Но то, что могу сказать сейчас: я точно восстановлю организм лучше, чем в прошлом году, – сказал Алькарас на пресс-конференции.

На следующей неделе испанец должен сыграть на ATP 500 в Барселоне, где ему предстоит защищать очки за финал. В первом круге запланирован матч с Отто Виртаненом.