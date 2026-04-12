  Алькарас после поражения в финале в Монте-Карло: «Главная цель – сыграть все запланированные грунтовые турниры»
Алькарас после поражения в финале в Монте-Карло: «Главная цель – сыграть все запланированные грунтовые турниры»

Карлос Алькарас поделился планами на грунтовый сезон после поражения в финале турнира в Монте-Карло. Испанец не смог защитить титул – он проиграл Яннику Синнеру со счетом 6:7(5), 3:6.

– В прошлом году вы провели не все грунтовые турниры (Алькарас пропустил «Мастерс» в Мадриде – Спортс’‘). Что вы думаете на этот счет сейчас?

– Главная цель – сыграть все запланированные грунтовые турниры. Посмотрим, как пойдет. В прошлом году такая цель тоже была, но тогда я, к сожалению, не смог ее достичь из-за травмы.

Так что мы молимся, чтобы с организмом ничего не случилось. Но я точно восстановлюсь гораздо лучше, чем в прошлом году.

Если придется пропустить один турнир, я пропущу один. Если мое тело будет оставаться здоровым, я сделаю все необходимое, чтобы быть в форме и заботиться о себе. И если не будет никаких проблем, я сыграю все турниры на грунте.

Посмотрим, как все сложится в ближайшие недели. Я не знаю, как пойдут матчи: буду ли я побеждать, проиграю ли в первых кругах, будут ли встречи очень тяжелыми физически или нет. Я этого не знаю.

Но то, что могу сказать сейчас: я точно восстановлю организм лучше, чем в прошлом году, – сказал Алькарас на пресс-конференции.

На следующей неделе испанец должен сыграть на ATP 500 в Барселоне, где ему предстоит защищать очки за финал. В первом круге запланирован матч с Отто Виртаненом.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Давай Карлитос. Надо возвращать первую строчку через неделю и готовиться к Мадриду
Какая то не увереность появилась в последних комментариях у него. Боязнь, что ли Синера?
Швентек о тренировках с Надалем: «Вы знаете его интенсивность. Когда он на корте, хочется соответствовать этому уровню»
вчера, 20:43
Штутгарт (WTA). Швентек, Свитолина вышли в 1/4 финала
вчера, 20:40
Швентек провела и выиграла первый матч после смены тренера
вчера, 19:40
Руан (WTA). Болтер играет с Кристиан, Костюк вышла в 1/4 финала, Рахимова выбыла
вчера, 19:18Live
Андреева о камбэке в матче с Остапенко: «Турнир в Линце показал, что я могу отыграться с любого счета»
вчера, 19:16
Соболенко о нежелании обсуждать ситуацию на Украине: «Для чего мне вообще об этом говорить?»
вчера, 18:52
Барселона (ATP). Норри, Боржес, Ходар вышли в 1/4 финала, Де Минаур выбыл, Алькарас снялся
вчера, 18:30
Мирра Андреева ушла с 1:4 в решающем сете матча с Остапенко
вчера, 17:35
Штутгарт (WTA). Андреева, Шнайдер, Александрова, Самсонова, Мухова, Носкова вышли во 2-й круг, Паолини, Бадоса, Эала выбыли
вчера, 17:31
Мюнхен (ATP). Шелтон, Фонсека, Коболли вышли в 1/4 финала, Дардери выбыл
вчера, 17:30
Ко всем новостям
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
вчера, 16:49
Синнер и Бергс повторили празднование Лукаку и Де Брюйне
5 апреля, 13:09Фото
Бухарест (ATP). Альтмайер, Ван де Зандшульп, Навоне вышли в 1/4 финала, Маннарино, Диалло, Баес выбыли
3 апреля, 13:25
Роналдо подарил Соболенко джерси с автографом
2 апреля, 09:56Фото
Фелисиано Лопес: «Все теннисисты хотят потренироваться на «Бернабеу». Вы не представляете, сколько запросов мы получили»
1 апреля, 08:30
Лехечка о том, что хоккеист Ягр посетил финал «Мастерса» в Майами: «Он хороший друг семьи моей девушки»
30 марта, 11:58Фото
Роналдо пришел на матч Соболенко и Рыбакиной в Майами
27 марта, 06:19Фото
Синнер на пресс-конференции в Майами: «Я буду смотреть матч Италии в квалификации ЧМ-2026, поэтому нам надо немного поторопиться»
26 марта, 20:08
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
