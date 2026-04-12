Зверев о матчах с Синнером: «Ты будто бы играешь со стеной»

Зверев о Синнере: ты будто бы играешь со стеной.

Александр Зверев поделился впечатлениями от матчей с Янником Синнером. Немец проиграл ему в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло (1:6, 4:6). Ранее в этом году он уступил ему на той же стадии турниров в Индиан-Уэллс и Майами.

«Если не показывать против Янника в свой лучший теннис, ты очень быстро проиграешь. Может быть, я не настолько хорошо играл в Индиан-Уэллс, и здесь я был немного уставшим. Но если ты не на пике формы, у тебя не будет шансов против Янника. Ты будто бы играешь со стеной – он ничего не пропускает.

Матч в Майами был гораздо более близким. Да, я проиграл в двух сетах (3:6, 6:7(4) – Спортс’‘), но я чувствовал, что во втором сете у меня было больше шансов, чем у него. А здесь у меня их было немного, вот в этом и есть основная разница. Я забрал тут пять геймов... Слабые стороны были у меня, а не у него, это точно».

