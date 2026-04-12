Звонарева проиграла в финале квалификации в Штутгарте

Вера Звонарева не смогла выйти в основную сетку пятисотника в Штутгарте. 41-летняя россиянка уступила в решающей стадии квалификации 223-й ракетке мира Габриэле Кнутсон со счетом 3:6, 3:6.

В этом сезоне Звонарева принимала участие в пяти квалификациях турниров WTA и смогла пробиться в основную сетку только в Дохе.