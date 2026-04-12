Мирра Андреева выиграла второй титул в сезоне

Мирра Андреева стала чемпионкой турнира WTA 500 в Линце. Она победила в финале 97-ю ракетку мира Анастасию Потапову со счетом 1:6, 6:4, 6:3.

В этом году россиянка не проиграла соперницам не из топ-50 ни одной из девяти встреч.

Это второй титул в сезоне для Андреевой – в январе она выиграла турнир той же категории в Аделаиде. Вообще это ее пятый титул в карьере, ее баланс в финалах – 5:1, она выиграла четыре последних.

На следующей неделе россиянка поднимется на одну строчку и станет девятой ракеткой мира.