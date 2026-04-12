Мирра Андреева выиграла второй титул в сезоне

Мирра Андреева стала чемпионкой турнира WTA 500 в Линце. Она победила в финале 97-ю ракетку мира Анастасию Потапову со счетом 1:6, 6:4, 6:3.

В этом году россиянка не проиграла соперницам не из топ-50 ни одной из девяти встреч.

Это второй титул в сезоне для Андреевой – в январе она выиграла турнир той же категории в Аделаиде. Вообще это ее пятый титул в карьере, ее баланс в финалах – 5:1, она выиграла четыре последних.

На следующей неделе россиянка поднимется на одну строчку и станет девятой ракеткой мира.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс''
Молодец Мира забрала финал на классе при не самой лучшей игре и форме. А Потапова хоть и сменила гражданство но как и большинство наших теннисисток не умеет дожимать выигрышные матчи.

5 титул в 18 лет огромный успех
То, что пришлось Потапову обыгрывать в финале, многое говорит об уровне этого турнира. С другой стороны, получить аж 500 очей за такую сетку - тоже надо уметь. Многие из этих матчей Мирра вытащила с трудом. Очень полезный турнир во всех отношениях - очки, психологическая уверенность, переход на грунт и тд
Ответ Дмитрий Маховиков
Ну вот в общем молодец) Надеюсь, всё-таки дальше уверенности больше будет
Ответ Дмитрий Маховиков
Сразу видно эксперта... Потапова одна из немногих (точнее говоря, трех) теннисисток, оказывавших в последнее время достойное сопротивление Соболенко.
Настя выдала турнир жизни. А в финале матч жизни. То, что Мирра вытащила этот матч, говорит о том, что всё у неё в порядке с менталкой. Пятый титул в шести финалах. Впечатляет. Молодец, Миррка. Ты крутая🔥🎉
5 турниров WTA в 18 лет очень круто! Просто Мирра резко пришла! Но от это не менее круто ее достижения! Будем болеть дальше!
Мирра отличница)5 титул
Мирру с очередным титулом и важной принципиальной победой в финале турнира. Молодец !
Если что, только у Шараповой в 18 лет было больше выигранных турниров WTA от 250 начиная. Это - хейтерам, и людям, которые не особенно разбираются в игре. Нормальным - ну, да, игра с перепадами, больше сама с собой, чем с соперницами. Тренера поменять - хз. Я бы тоже попробовал условных Турсунова или Иванишевича на контрасте, но к чему это приведет сложно предсказать. Но то, что в ближайшее время не будет с Мартинес больше 1000 или ТБШ - факт, что-то идет не так…
Ответ Jordi1
Забыл сделать оговорку, сорри, я про теннисисток из ссср-снг-россия.
Кто в последний раз из наших девушек брал титул на грунте?
Ответ N.S.A.8.5
Мирра и брала, у нее первый титул грунтовый 250.
У Джефрика и Муструши облом😁
Удивительно как она проиграла тот 6 финал Касаткиной, не справилась тогда с эмоциями.
Ответ Другая_
Опыт плюс игра против подруги. Точнее, нехватка опыта игры против подруги. Играла бы против Бадосы, которая снялась в 1/2 - победила бы
