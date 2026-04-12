Вашеро снялся с турнира в Барселоне

23-я ракетка мира Валентин Вашеро пропустит турнир ATP 500 в Барселоне. Вчера он проиграл в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло Карлосу Алькарасу.

В Барселоне Вашеро заменит лаки-лузер. В первом круге монегаск должен был сыграть с Теренсом Атманом.