Фоньини о том, кто мог бы посоперничать с Алькарасом и Синнером: «Сейчас никто. Зверев всегда им проигрывает, у Дрэйпера и Музетти травмы»

Фоньини считает, что сейчас никто не может посоперничать с Алькарасом и Синнером.

Сегодня они разыграют титул «Мастерса» в Монте-Карло и первую строчку рейтинга.

– Они явно сильнее всех и значительно опережают остальных. В игре, в тактических решениях, в физической подготовке у них есть преимущество, которое сейчас никто не может оспорить.

– Действительно ли нет никого, кто мог бы вклиниться в их дуэль?

– Знаменитый третий лишний? Сейчас его нет.

Зверев – третий в мире, он давно играет на высоком уровне, но теперь он всегда проигрывает Яннику и Карлосу. Мне нравится Дрэйпер , но я не знаю, восстановит ли ту форму, что была до травмы [плеча]. Музетти можно только похвалить, потому что пятое место в мире не занимают случайно, но и ему сложно вернуться в ритм после травмы на Austrtalian Open (итальянец повредил правое бедро во время 1/4 финала против Джоковича – Спортс’‘).

Проблема в том, что для противостояния Яннику и Карлосу нужна стабильность в игре и результатах, которой ни у кого нет: в отдельном турнире они могут проиграть, но в течение всего сезона они недосягаемы.

