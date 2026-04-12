Ферреро о том, что он якобы мог начать тренировать Синнера: «Это слухи, я не общался с Янником. С другими игроками – да, но не с ним»

Ферреро о том, что он якобы мог начать тренировать Синнера: я не с ним не общался.

Хуан Карлос Ферреро заявил, что не вел переговоров о сотрудничестве с Янником Синнером.

Напомним, в декабре 2025-го испанец покинул команду Карлоса Алькараса.

– Говорили о том, что вы, возможно, будете тренировать Синнера.

– Это слухи. Я не общался с Янником. С другими игроками – да, но не с ним.

– Будет странно увидеть вас в ложе соперника Карлоса.

– Такое часто случается в спорте. Тренер работает с одной командой, а потом тренирует другого игрока – даже соперника. Когда одна история заканчивается, открываются новые возможности.

Я в хороших отношениях со всеми игроками и командами тура. Когда придет время снова кого-то тренировать, посмотрим, кто это будет.