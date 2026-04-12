Ферреро о том, что он якобы мог начать тренировать Синнера: «Это слухи, я не общался с Янником. С другими игроками – да, но не с ним»
Хуан Карлос Ферреро заявил, что не вел переговоров о сотрудничестве с Янником Синнером.
Напомним, в декабре 2025-го испанец покинул команду Карлоса Алькараса.
– Говорили о том, что вы, возможно, будете тренировать Синнера.
– Это слухи. Я не общался с Янником. С другими игроками – да, но не с ним.
– Будет странно увидеть вас в ложе соперника Карлоса.
– Такое часто случается в спорте. Тренер работает с одной командой, а потом тренирует другого игрока – даже соперника. Когда одна история заканчивается, открываются новые возможности.
Я в хороших отношениях со всеми игроками и командами тура. Когда придет время снова кого-то тренировать, посмотрим, кто это будет.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: El País
Хочется, чтобы он вернулся к тренерской деятельности.