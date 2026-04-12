Котов выиграл третий «Челленджер» в сезоне

Павел Котов стал чемпионом «Челленджера» в Унине. В финале 299-я ракетка мира обыграл Гарри Венделькена со счетом 4:6, 6:3, 6:4.

Это шестой третий титул «Челленджера» для россиянина и третий – в этом сезоне. Ранее он выиграл турниры в Кобленце и Шербурге. 

Опубликовано: Алёна Майорова
"Это шестой третий титул «Челленджера» для россиянина"

Я же говорю, легендарный Котов с легендарнымии достижениями. Кто ещё может взять шестой третий титул, а, а?
Ответ Виталий Колесников
Когда сочиняешь заметки, особенно новостные, мысль опережает печатание - пальцы не успевают за потоком. Хорошо что есть бесплатные корректоры в виде бдительной общественности))
Ответ Виталий Колесников
Уникальное достижение все таки )
Синнеру везет, что он не играет на членленджерах. Иначе Легенда бы ему дал прокакаться.
Паша, с победой.
Давай возвращайся. А то тут такая скукота...
Ответ Olya B.
Пока тяжеловат для основного тура. Но лучше быть первым парнем на деревне))
Ответ Владимир Халилов
Может, и так. Но одно время хорошо у него шло. Матчи с Томпсоном в Мадриде и Вавринкой на РГ в 24-м году классными были.
Бублик напрягся. Вернулся главный конкурент за турниры водокачки, Саше навяжет конкуренцию
Ответ Dr_horrible
На самом деле, есть подозрение, что в спортивном плане у Бублика с Котовым очень жесткое принципиальное противостояние. Я видел их матч на грунте, когда Котов был примерно 80-м в ретинге - оба так старались, что в какой-то момент люди на трибунах начали смеяться, оба из кожи вон лезли, так хотели выиграть.
У Котика хвост трубой :)
Без шуток, выиграть 3 Челленджера за пару месяцев это реально круто. Даже при том, что Челленджеры эти всего на 50 и 75 очков. Мало кому это удаётся. Теперь есть определённый запас рейтинга на сезон, немного осталось чтобы попадать в квалификации Шлемов. Дальше, наверное, уже надо играть Челленджеры покрупнее.

В квалификации Шлемов на данный момент попадают Симакин, Сафиуллин (понемногу оживающий после травм) и близко находятся Котов с Гаховым. На Гахова особой надежды нет, вряд ли он способен прибавить. И Качмазов куда-то пропал, видимо травмы замучили. Надеюсь скоро оживёт.
Павел💪 так держать!
На следующей неделе Павел играет в Пуссане. Там уже 125 очков дают. Надо постараться, хорошо подняться может 🤞
Боевой носорог 🦏 в действии ⚡
