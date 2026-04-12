Котов выиграл третий «Челленджер» в сезоне
Павел Котов стал чемпионом «Челленджера» в Унине. В финале 299-я ракетка мира обыграл Гарри Венделькена со счетом 4:6, 6:3, 6:4.
Это шестой третий титул «Челленджера» для россиянина и третий – в этом сезоне. Ранее он выиграл турниры в Кобленце и Шербурге.
Опубликовано: Алёна Майорова
24 комментария
Я же говорю, легендарный Котов с легендарнымии достижениями. Кто ещё может взять шестой третий титул, а, а?
Давай возвращайся. А то тут такая скукота...
В квалификации Шлемов на данный момент попадают Симакин, Сафиуллин (понемногу оживающий после травм) и близко находятся Котов с Гаховым. На Гахова особой надежды нет, вряд ли он способен прибавить. И Качмазов куда-то пропал, видимо травмы замучили. Надеюсь скоро оживёт.