  Хуан Карлос Ферреро: «Алькарас может стать одним из лучших в истории. Единственное, что способно его остановить – потеря мотивации»
Хуан Карлос Ферреро: «Алькарас может стать одним из лучших в истории. Единственное, что способно его остановить – потеря мотивации»

Хуан Карлос Ферреро рассказал, что может остановить Карлоса Алькараса от того, чтобы стать одним из лучших игроков в истории.

Напомним, Ферреро прекратил тренировать первую ракетку мира в декабре прошлого года.

– Что первым привлекло ваше внимание в Карлосе Алькарасе?

– Психологический склад и динамика. Ему было 12 или 13 лет, когда я впервые увидел его на турнире в своей академии. О нем уже говорили и отмечали, что он играет очень хорошо, но меня поразили его свежесть и динамика: он мог сделать укороченный удар, свечу, выйти к сетке, пробить сильно, сыграть мягко – все в одном розыгрыше. Такая вариативность встречается редко. Обычно у игроков есть свой стиль: играть с задней линии, быть агрессивными или более оборонительными. У него было все. С детства нужно было упорядочить этот арсенал ударов, но это же и его главное достоинство. Он способен свести соперника с ума, потому что невозможно предсказать, что он сделает. Эта непредсказуемость имеет огромное значение.

– Вы боялись, что смена тренера может на него повлиять?

– С психологической точки зрения разрыв всегда дается тяжело, когда столько лет работаешь с одним человеком. Но с точки зрения тенниса — я так не думал. Карлос очень силен. Самуэль Лопес – тренер с большим опытом и с методикой работы, очень похожей на мою, поэтому я знал, что это несильно на него повлияет.

– Вы общались с Карлосом?

– Да. Во время Australian Open я писал и ему, и его команде. Потом снова написал в Дохе. Сейчас отношения другие: больше дистанции, мы уже не общаемся как раньше, но остаемся на связи.

– Вы болеете за него, когда он играет?

– Конечно. Я очень тепло к нему отношусь и очень его люблю. Ни он, ни его окружение не сделали мне ничего плохого, чтобы желать им чего-то другого.

– Есть ли у него предел?

– На данный момент – нет. Он может стать одним из лучших в истории. С точки зрения результатов он уже побил множество рекордов. У него есть все: теннис, физическая подготовка и ментальная устойчивость.

Единственное, что способно его остановить – потеря мотивации, что иногда случается, когда начинаешь так рано. Но я всегда ему говорил: когда заканчивается мотивация, должна начинаться дисциплина. Если он продолжит получать удовольствие и играть так, как сейчас, у него будет очень долгая карьера.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: El País
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ферреро дал что-то Карлосу, если он уже умел делать всё до прихода к нему?
весь сезон может не ровно играть как Джокович , форма теряется а потом он ее снова набирает, как Джокович на классе не может пока, если так будет то пиши пропало всем участником всех турниров
Год за годом играть на кураже...Ещё и яхту купил.
