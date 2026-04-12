Алькарас и Синнер выиграли друг у друга по 1651 розыгрышу – несмотря на то, что испанец ведет 10:6 по встречам
Алькарас и Синнер выиграли друг у друга по 1651 розыгрышу за 16 матчей.
Карлос Алькарас и Янник Синнер разыграют титул «Мастерса» в Монте-Карло. На пути к финалу испанец провел на корте 6 часов 1 минуту, итальянец – 6 часов ровно. Без учета секунд первая и вторая ракетка мира вообще равны по времени игры на этом турнире – по 5 часов 59 минут у каждого.
Также ранее они встречались 16 раз, и несмотря на то, что Алькарас ведет в личке 10:6, за это время каждый из них выиграл по 1651 розыгрышу.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Это послезнание ,а не серьёзный анализ.
В любом матче тот кто выиграл-у него все 100 выигранных розыгрышей были ключевыми. А тот кто проиграл-у него все 100 тоже выигранных розыгрышей были не ключевыми.