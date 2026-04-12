  Вашеро дебютирует в топ-20, хотя до 26 лет он не входил даже в первую сотню. С 1980-х так делал только Карацев
Вашеро дебютирует в топ-20, хотя до 26 лет он не входил даже в первую сотню. С 1980-х так делал только Карацев

27-летний Валентин Вашеро, полуфиналист «Мастерса» в Монте-Карло, в понедельник дебютирует в топ-20. Монегаск станет 17-й ракеткой мира, но при этом до 26 лет Вашеро не входил даже в топ-100.

С начала 1980-х только один игрок также никогда не поднимался выше второй сотни до 26 лет, а затем вошел в топ-20 – это Аслан Карацев.

Эх, жаль Аслану травмы помешали играть на этом уровне, тот АО незабываем
ты сильно его переоцениваешь
Ну и все-таки 5 финалов АТП, пусть и только на категориях 250-500, 3 титула. Полуфиналы Шлема и Мастерса, серебро в паре на ОИ, 14 место в рейтинге, запасной на Итоговом...
Аслану будет что вспомнить за 2021-23.
Карацев, как вспышка молнии блеснул и.....
И травмы
Ну, не совсем как вспышка))
Все-таки, три сезона поиграл в топ-100...
Безумный прогресс, конечно. Помню, как чуть меньше года назад он плакал после поражения в финале Челленджера в Италии, а сейчас он в топ-20 с титулом Мастерс.
Как там судьба у Карацева чем занимается?
Долго из-за травмы отсутствовал, но следующей неделе как раз возвращается, заявился в квал Фьючерса) Ну с чего-то надо начинать возвращение
В рейтинге сейчас 976-ой
Главное не закончить через пару лет как Карацев
Не главное, это была славная охота
Прогресс просто восхитительный. Как оказалось, Шанхай не стал просто яркой вспышкой и где сошлись все звезды. Валя продолжает расти
