Вашеро дебютирует в топ-20, хотя до 26 лет он не входил даже в первую сотню. С 1980-х так делал только Карацев
27-летний Валентин Вашеро, полуфиналист «Мастерса» в Монте-Карло, в понедельник дебютирует в топ-20. Монегаск станет 17-й ракеткой мира, но при этом до 26 лет Вашеро не входил даже в топ-100.
С начала 1980-х только один игрок также никогда не поднимался выше второй сотни до 26 лет, а затем вошел в топ-20 – это Аслан Карацев.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @JeuSetMaths
18 комментариев
Аслану будет что вспомнить за 2021-23.
Все-таки, три сезона поиграл в топ-100...
В рейтинге сейчас 976-ой