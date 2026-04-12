Вашеро дебютирует в топ-20, хотя до 26 лет он не входил даже в первую сотню. С 1980-х так делал только Карацев

27-летний Валентин Вашеро, полуфиналист «Мастерса» в Монте-Карло, в понедельник дебютирует в топ-20. Монегаск станет 17-й ракеткой мира, но при этом до 26 лет Вашеро не входил даже в топ-100.

С начала 1980-х только один игрок также никогда не поднимался выше второй сотни до 26 лет, а затем вошел в топ-20 – это Аслан Карацев.