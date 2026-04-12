Италия, Казахстан и еще пять стран вышли в четвертьфинал Кубка Билли Джин Кинг

10-11 апреля прошли матчи квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

В четвертьфинал вышли сборные Бельгии, Великобритании, Италии, Испании, Казахстана, Украины и Чехии. В финальной стадии к ним присоединится команда Китая, которая получила место на правах хозяйки.

Результаты встреч (первыми указаны сборные, проводившие домашние матчи):

  • Италия – Япония – 3:1

  • Бельгия – США – 3:1

  • Австралия – Великобритания – 1:3

  • Казахстан – Канада – 3:1

  • Словения – Испания – 1:3

  • Швейцария – Чехия – 2:3

  • Польша – Украина – 0:4

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс
5 комментариев
Кстати, Юлька с Андрееску бились почти 4 часа. Свои личные рекорды точно закрыли.
Швёнтек не по пацански слилась
хотя, с ней в составе итог был таким же
Ответ Vadim Vadim_1116553755
В таком случае зачем ломать свой календарь, если результат будет тем же?
Ого, Польша всухую проиграла.
Молодцы девчонки.
