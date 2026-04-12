Италия, Казахстан и еще пять стран вышли в четвертьфинал Кубка Билли Джин Кинг
10-11 апреля прошли матчи квалификации Кубка Билли Джин Кинг.
В четвертьфинал вышли сборные Бельгии, Великобритании, Италии, Испании, Казахстана, Украины и Чехии. В финальной стадии к ним присоединится команда Китая, которая получила место на правах хозяйки.
Результаты встреч (первыми указаны сборные, проводившие домашние матчи):
Италия – Япония – 3:1
Бельгия – США – 3:1
Австралия – Великобритания – 1:3
Казахстан – Канада – 3:1
Словения – Испания – 1:3
Швейцария – Чехия – 2:3
Польша – Украина – 0:4
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
хотя, с ней в составе итог был таким же