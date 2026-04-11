Карлос Алькарас: «Уровень Синнера на грунте очень высокий. Ему можно проиграть на любом покрытии»

Карлос Алькарас поделился ожиданиями от финала «Мастерса» в Монте-Карло против Янника Синнера. Завтра они разыграют не только титул, но и первую строчку рейтинга ATP.

– Первый большой финал сезона, матч с Синнером, которого все ждали. Какой будет тактический план?

– Я не буду это здесь рассказывать (улыбается). Завтра все увидите. Я смотрел его матчи по ходу турнира, знаю, в чем он прибавил и что делает хорошо. Если не ошибаюсь, это будет наша 17-я встреча, так что мы отлично друг друга знаем. Конечно, я поговорю с Саму [Лопесом, тренером], мы подготовимся, но никаких спойлеров – все увидите завтра.

– В последний раз вы играли в Турине в зале, и тогда Синнер считался фаворитом. На грунте ты чувствуешь себя более уверенно? Есть ли от этого дополнительная ответственность?

– Наверное, да. Он сам говорил, что грунт – не его любимое покрытие, и его стиль лучше раскрывается в других условиях. Но это не значит, что он плохо играет на грунте – наоборот, его уровень здесь очень высокий.

Я, наверное, чувствую себя чуть более естественно и комфортно на грунте из-за своего стиля. Но ему можно проиграть на любом покрытии, поэтому мне нужно показывать свой лучший теннис. В наших матчах нет фаворита – все решает, кто лучше сыграет в конкретный день.

– Вы с Синнером выиграли 23 из последних 24 турниров, в которых оба принимали участие. Удивляет ли тебя такой уровень доминирования?

– Мы об этом особо не говорим, иногда только шутим. Я просто стараюсь делать максимум в каждом матче – думаю, Янник делает то же самое. Приятно видеть, что мы стабильно выступаем на высоком уровне.

Когда мы играем друг с другом, оба поднимаем уровень до максимума, и людям это нравится. Но мы не супергерои, мы тоже проигрываем. Это будет наша первая встреча в 2026 году, а значит, раньше мы кому-то уступали.

При этом другие игроки тоже подтягиваются, так что посмотрим, как все сложится дальше. Но главное – мы учимся на поражениях и возвращаемся сильнее, – сказал Алькарас на пресс-конференции.

Уже оправдывается))
Что он не так сказал? "В наших матчах нет фаворита – все решает, кто лучше сыграет в конкретный день."
все так и есть, каждый их матч 50-50 на любом покрытии
не умел бы Янник играть траву не выиграл бы УИМ, не умел бы играть грунт не залетел бы в финал Рима и РГ и теперь МК.
То что Алькарас не взял итоговый не значит что он в зале не умеет играть, уверен переиграй один и тот же матч с разницой в месяц результат может качнутся в другую сторону, он правильно заметил что в "Конкретный день"
