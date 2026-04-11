33

«Мы зовем ее Potato». Андреева – о прозвище Потаповой перед финалом в Линце

Мирра Андреева поделилась настроем на финал турнира в Линце против Анастасии Потаповой.

«Знаете, мы зовем ее Potato (Potato в переводе с английского – «картошка», созвучно с фамилией Потаповой – Спортс’’).

На этой неделе я с ней тренировалась, и кажется, что она стала играть более агрессивно. Тренировка была жесткая, и я знаю, что в финале мне будет сложно. Она двигается хорошо, любит рано бить по мячу. Но я буду стараться подготовиться наилучшим образом», – приводит слова Андреевой ТАСС со ссылкой на пресс-службу WTA.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ТАСС
logoМирра Андреева
logoАнастасия Потапова
logoWTA
logoUpper Austria Ladies Linz
33 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Картошка - это Азаренко. А Сабаленка - это картофельный монстр.
Солодовый. У нас сейчас половина пива с белорусского солода варят. Такой отстой.
В английском сленге слово potato чаще всего используется для обозначения чего-то (или кого-то) глупого, медлительного или некачественного. Если описывать внешность , то человек некрасивый, неуклюжий.
Не думаю. что Мирра прям это имела ввиду, но получилась скользкая ситуация. Потапова выйдет максимально заряженная. Тем более она над своей внешностью так трясется.
Вряд ли Потапова только сегодня узнала, что они так её называют) Конечно, она в курсе и явно не против, раз Мирра так спокойно об этом говорит. Ну и ясно же, что они не имеют ввиду ничего некрасивого или неуклюжего, поэтому дополнительной заряженности это ей точно не даст. Иногда не надо копать глубоко, это просто шутка)
Как скажите
Потапыч, же. Но, вообще, Настюха, наверно, обиду может затаить.
Не все знают тайный смысл Потапа, так любили называть русского Медведя, а не вот этот Падингтон..
кто мы? Потапова на потейто может серьёзно обидиться
Ничего в этом нет, обычная история: Соболенко - "Саба", Рыбакина - "Рыбка", Швентек - "Кепка", Анисимова - "Мэнди", "Богиня" и так далее и тому подобное. .
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Потапова седьмой раз в карьере вышла в финал WTA
11 апреля, 17:04
Мирра Андреева шестой раз в карьере вышла в финал WTA
11 апреля, 15:20
Рекомендуем
Главные новости
Швентек о тренировках с Надалем: «Вы знаете его интенсивность. Когда он на корте, хочется соответствовать этому уровню»
вчера, 20:43
Штутгарт (WTA). Швентек, Свитолина вышли в 1/4 финала
вчера, 20:40
Швентек провела и выиграла первый матч после смены тренера
вчера, 19:40
Руан (WTA). Болтер играет с Кристиан, Костюк вышла в 1/4 финала, Рахимова выбыла
вчера, 19:18Live
Андреева о камбэке в матче с Остапенко: «Турнир в Линце показал, что я могу отыграться с любого счета»
вчера, 19:16
Соболенко о нежелании обсуждать ситуацию на Украине: «Для чего мне вообще об этом говорить?»
вчера, 18:52
Барселона (ATP). Норри, Боржес, Ходар вышли в 1/4 финала, Де Минаур выбыл, Алькарас снялся
вчера, 18:30
Мирра Андреева ушла с 1:4 в решающем сете матча с Остапенко
вчера, 17:35
Штутгарт (WTA). Андреева, Шнайдер, Александрова, Самсонова, Мухова, Носкова вышли во 2-й круг, Паолини, Бадоса, Эала выбыли
вчера, 17:31
Мюнхен (ATP). Шелтон, Фонсека, Коболли вышли в 1/4 финала, Дардери выбыл
вчера, 17:30
Ко всем новостям
Последние новости
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
вчера, 16:49
Синнер и Бергс повторили празднование Лукаку и Де Брюйне
5 апреля, 13:09Фото
Бухарест (ATP). Альтмайер, Ван де Зандшульп, Навоне вышли в 1/4 финала, Маннарино, Диалло, Баес выбыли
3 апреля, 13:25
Роналдо подарил Соболенко джерси с автографом
2 апреля, 09:56Фото
Фелисиано Лопес: «Все теннисисты хотят потренироваться на «Бернабеу». Вы не представляете, сколько запросов мы получили»
1 апреля, 08:30
Лехечка о том, что хоккеист Ягр посетил финал «Мастерса» в Майами: «Он хороший друг семьи моей девушки»
30 марта, 11:58Фото
Роналдо пришел на матч Соболенко и Рыбакиной в Майами
27 марта, 06:19Фото
Синнер на пресс-конференции в Майами: «Я буду смотреть матч Италии в квалификации ЧМ-2026, поэтому нам надо немного поторопиться»
26 марта, 20:08
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
Рекомендуем