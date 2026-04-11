«Мы зовем ее Potato». Андреева – о прозвище Потаповой перед финалом в Линце

Мирра Андреева поделилась настроем на финал турнира в Линце против Анастасии Потаповой .

«Знаете, мы зовем ее Potato (Potato в переводе с английского – «картошка», созвучно с фамилией Потаповой – Спортс’’).

На этой неделе я с ней тренировалась, и кажется, что она стала играть более агрессивно. Тренировка была жесткая, и я знаю, что в финале мне будет сложно. Она двигается хорошо, любит рано бить по мячу. Но я буду стараться подготовиться наилучшим образом», – приводит слова Андреевой ТАСС со ссылкой на пресс-службу WTA .