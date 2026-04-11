  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Алькарас о том, почему пошел тренироваться после выхода в финал в Монте-Карло: «Сегодня я не чувствовал мяч так хорошо, как хотелось бы»
Фото
2

Алькарас пошел на тренировку сразу после победы над Вашеро в Монте-Карло.

Карлос Алькарас рассказал, почему пошел тренироваться сразу после выхода в финал «Мастерса» в Монте-Карло. Сегодня он обыграл Валентина Вашеро со счетом 6:4, 6:4. 

– Карлос, мы видели, что после матча ты немного потренировался. Хотел что-то поправить перед финалом?

– Честно говоря, я просто вышел с корта и неожиданно увидел Саму [Лопеса, тренера]. Он сказал, что забронировал корт на 15-20 минут, чтобы я немного побил мячи и подготовился к завтрашнему дню. Сегодня я играл не так, как хотел – не чувствовал мяч так хорошо, как хотелось бы, да и подача в концовке не шла. Поэтому эти 20 минут были лучшим решением – для меня важно уйти с корта с хорошими ощущениями и поймать ритм перед финалом, – сказал Алькарас на пресс-конференции.

За титул и первую строчку рейтинга Алькарас сыграет с Янником Синнером.

Фото: x.com/gerebit0

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
logoКарлос Алькарас
logoRolex Monte-Carlo Masters
logoATP
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
А вот Бублик по пиву пошёл наверное..
Ответ Glenn Tipton
А вот Бублик по пиву пошёл наверное..
И правильно, от работы кони дохнут
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
