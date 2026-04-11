Синнер о том, что впервые вышел в финал в Монте-Карло: «Эту неделю уже можно записать себе в актив»

Синнер о выходе в финал в Монте-Карло: эту неделю уже можно записать в актив.

Янник Синнер прокомментировал выход в финал «Мастерса» в Монте-Карло. В полуфинале он обыграл Александра Зверева – 6:1, 6:4.

– Ожидал ли ты, что сегодня сыграешь так уверенно и так быстро выйдешь в финал?

– Перед матчами никогда не знаешь, как все сложится. Но мы хорошо друг друга знаем. Думаю, очень важным было начать матч в позитивном ключе – и мне это удалось.

Когда сразу делаешь брейк, это дает немного свободы и меняет динамику встречи. Я этим очень доволен. Конечно, во втором сете я старался продолжать в том же духе. В целом это был очень-очень хороший теннис в моем исполнении. Сегодня был хороший день.

– Ты говорил, что важной частью сезона стала работа после Australian Open. Что именно ты делал в этот период?

– Для меня самое важное – правильно расставлять приоритеты. Стараться хорошо высыпаться, чтобы быть свежим на следующий день, правильно питаться, делать это снова и снова.

У нас были очень насыщенные тренировочные дни – это отличная база для важных турниров. Конечно, потом нужно показывать результат, потому что именно ради этого мы и тренируемся.

Мы работали над всем: над подачей, приемом, старались добавить больше интенсивности в розыгрыши. Тут нет одного ключевого фактора – все складывается из множества деталей.

Я очень рад, что вышел в свой первый финал здесь. Это был мой третий полуфинал, и мне хотелось сделать шаг вперед. Сегодня получилось, и теперь посмотрим, что будет завтра. В любом случае, эту неделю уже можно записать себе в актив.

– Есть ли какие-то особенности в твоем распорядке перед финалом?

– Нет, все так же, как на любом другом турнире. Единственная разница – я завтракаю в отеле, а не дома. В остальном все без изменений, – сказал Синнер на пресс-конференции.

