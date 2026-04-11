  Синнер о том, что впервые вышел в финал в Монте-Карло: «Эту неделю уже можно записать себе в актив»
Синнер о том, что впервые вышел в финал в Монте-Карло: «Эту неделю уже можно записать себе в актив»

Янник Синнер прокомментировал выход в финал «Мастерса» в Монте-Карло. В полуфинале он обыграл Александра Зверева – 6:1, 6:4.

– Ожидал ли ты, что сегодня сыграешь так уверенно и так быстро выйдешь в финал?

– Перед матчами никогда не знаешь, как все сложится. Но мы хорошо друг друга знаем. Думаю, очень важным было начать матч в позитивном ключе – и мне это удалось.

Когда сразу делаешь брейк, это дает немного свободы и меняет динамику встречи. Я этим очень доволен. Конечно, во втором сете я старался продолжать в том же духе. В целом это был очень-очень хороший теннис в моем исполнении. Сегодня был хороший день.

– Ты говорил, что важной частью сезона стала работа после Australian Open. Что именно ты делал в этот период?

– Для меня самое важное – правильно расставлять приоритеты. Стараться хорошо высыпаться, чтобы быть свежим на следующий день, правильно питаться, делать это снова и снова.

У нас были очень насыщенные тренировочные дни – это отличная база для важных турниров. Конечно, потом нужно показывать результат, потому что именно ради этого мы и тренируемся.

Мы работали над всем: над подачей, приемом, старались добавить больше интенсивности в розыгрыши. Тут нет одного ключевого фактора – все складывается из множества деталей.

Я очень рад, что вышел в свой первый финал здесь. Это был мой третий полуфинал, и мне хотелось сделать шаг вперед. Сегодня получилось, и теперь посмотрим, что будет завтра. В любом случае, эту неделю уже можно записать себе в актив.

– Есть ли какие-то особенности в твоем распорядке перед финалом?

– Нет, все так же, как на любом другом турнире. Единственная разница – я завтракаю в отеле, а не дома. В остальном все без изменений, – сказал Синнер на пресс-конференции.

Синнер не устает прибивать Зверева

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Я делаю все правильно, я кушаю, сплю, тренируюсь …. Он себе в мозг ИИ загрузил ?
Материалы по теме
Алькарас о том, что он и Синнер разыграют первую строчку в Монте-Карло: «Идеальный сценарий»
11 апреля, 16:11
Алькарас и Синнер сыграют в финале «Мастерса» в Монте-Карло. Испанец ведет в личных встречах 10:6
11 апреля, 15:06
Синнер о возможном финале против Алькараса в Монте-Карло: «Было бы здорово провести с ним хотя бы один матч перед «Ролан Гаррос»
11 апреля, 13:45
Синнер вышел в финал трех первых «Мастерсов» сезона – ранее так делала только Большая тройка
11 апреля, 13:06
Рекомендуем
Главные новости
Швентек о тренировках с Надалем: «Вы знаете его интенсивность. Когда он на корте, хочется соответствовать этому уровню»
вчера, 20:43
Штутгарт (WTA). Швентек, Свитолина вышли в 1/4 финала
вчера, 20:40
Швентек провела и выиграла первый матч после смены тренера
вчера, 19:40
Руан (WTA). Болтер играет с Кристиан, Костюк вышла в 1/4 финала, Рахимова выбыла
вчера, 19:18Live
Андреева о камбэке в матче с Остапенко: «Турнир в Линце показал, что я могу отыграться с любого счета»
вчера, 19:16
Соболенко о нежелании обсуждать ситуацию на Украине: «Для чего мне вообще об этом говорить?»
вчера, 18:52
Барселона (ATP). Норри, Боржес, Ходар вышли в 1/4 финала, Де Минаур выбыл, Алькарас снялся
вчера, 18:30
Мирра Андреева ушла с 1:4 в решающем сете матча с Остапенко
вчера, 17:35
Штутгарт (WTA). Андреева, Шнайдер, Александрова, Самсонова, Мухова, Носкова вышли во 2-й круг, Паолини, Бадоса, Эала выбыли
вчера, 17:31
Мюнхен (ATP). Шелтон, Фонсека, Коболли вышли в 1/4 финала, Дардери выбыл
вчера, 17:30
Ко всем новостям
Последние новости
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
вчера, 16:49
Синнер и Бергс повторили празднование Лукаку и Де Брюйне
5 апреля, 13:09Фото
Бухарест (ATP). Альтмайер, Ван де Зандшульп, Навоне вышли в 1/4 финала, Маннарино, Диалло, Баес выбыли
3 апреля, 13:25
Роналдо подарил Соболенко джерси с автографом
2 апреля, 09:56Фото
Фелисиано Лопес: «Все теннисисты хотят потренироваться на «Бернабеу». Вы не представляете, сколько запросов мы получили»
1 апреля, 08:30
Лехечка о том, что хоккеист Ягр посетил финал «Мастерса» в Майами: «Он хороший друг семьи моей девушки»
30 марта, 11:58Фото
Роналдо пришел на матч Соболенко и Рыбакиной в Майами
27 марта, 06:19Фото
Синнер на пресс-конференции в Майами: «Я буду смотреть матч Италии в квалификации ЧМ-2026, поэтому нам надо немного поторопиться»
26 марта, 20:08
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
Рекомендуем